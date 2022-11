Les sénateurs démocrates pressent l'agence automobile américaine sur les règles de sécurité

Les sénateurs Ed Markey, Richard Blumenthal, Sherrod Brown, Dick Durbin, Jack Reed, Ron Wyden et d'autres ont écrit à la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) pour demander à l'agence d'expliquer son manque de progrès dans la rédaction de nouvelles réglementations mandatées par le Congrès.

Une loi sur l'infrastructure de 1 000 milliards de dollars adoptée en 2021 comprend 10 nouvelles dispositions en matière de sécurité automobile, dont la "modernisation des normes" pour les technologies d'évitement des collisions, les dispositifs d'arrêt automatique du moteur et les phares, indique la lettre.

"Lorsqu'ils émettent de nouvelles mesures de sécurité, les régulateurs ont trop souvent rampé aux feux jaunes ou calé aux feux rouges", indique la lettre. "Le Congrès a donné à la NHTSA le feu vert pour mettre la pédale douce afin de réduire le nombre de décès dans les véhicules à moteur."

La loi de 2021 ordonne également à la NHTSA de fixer des règles exigeant que les nouveaux véhicules incluent une technologie empêchant les conducteurs sous l'emprise de l'alcool de démarrer les véhicules et de rendre obligatoire la présence de systèmes alertant les conducteurs de vérifier les sièges arrière après avoir éteint les véhicules.

Le ministère des Transports a déclaré en avril que la NHTSA "s'engage à veiller à ce que ses processus sous-jacents améliorent la réalisation en temps voulu des mandats du Congrès."

La lenteur de la NHTSA à rédiger de nouvelles réglementations en matière de sécurité automobile a déjà fait l'objet de critiques par le passé et elle a souvent des années de retard sur les délais fixés par le Congrès pour rédiger de nouvelles règles de sécurité.

Un rapport d'avril du Government Accountability Office a indiqué que la NHTSA n'avait pas réussi à terminer 16 des 22 règles mandatées par le Congrès dans les lois adoptées en 2012 et 2015.

La lettre des sénateurs a noté que la loi sur l'infrastructure de novembre 2021 ordonnait à la NHTSA de soumettre un rapport dans les six mois sur l'état des règles antérieures demandées par le Congrès et les dates d'achèvement prévues. "Malheureusement, la NHTSA a déjà manqué cette échéance de six mois", indique la lettre.

La NHTSA est restée sans administrateur confirmé par le Sénat pendant plus de cinq ans, jusqu'à ce que Steven Cliff soit confirmé en mai. Cliff a démissionné en septembre. Le président Joe Biden n'a pas nommé de remplaçant.

Cliff a déclaré à Reuters en juillet que la NHTSA avançait de manière agressive pour achever les nouvelles réglementations. Depuis janvier 2021, l'agence a finalisé 16 règles et a commencé à travailler sur 25 nouvelles règles, a déclaré Cliff.