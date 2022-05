Les sénateurs reprochent au chef du commerce américain son manque de consultation

Un contingent de six sénateurs américains menés par des démocrates a réprimandé mardi la représentante américaine au commerce, Katherine Tai, au sujet de sa gestion des négociations sur les droits de propriété intellectuelle du vaccin COVID-19, affirmant qu'elle ne les avait pas consultés.

Les membres de la Commission des finances du Sénat, dont le président Ron Wyden et deux autres collègues démocrates de Tai, ont déclaré dans une lettre https://www.finance.senate.gov/imo/media/doc/05102022%20USTR%20Consultation%20and%20Transparency%20Letter.pdf qu'elle n'avait pas respecté les exigences d'information et de consultation.

Les États-Unis, l'Union européenne, l'Inde et l'Afrique du Sud sont parvenus à un compromis le 3 mai qui pourrait conduire à un accord plus large de l'Organisation mondiale du commerce sur les droits de propriété intellectuelle des vaccins COVID visant à augmenter la production de vaccins dans les pays en développement. La proposition fait maintenant l'objet de discussions entre les 164 pays membres de l'OMC.

"L'USTR a annoncé le résultat avant d'informer le Congrès des spécificités du compromis ou de partager le texte de la proposition", ont écrit les sénateurs.

Le groupe a déclaré qu'il voulait s'assurer que l'administration du président démocrate Joe Biden n'omettrait pas, de la même manière, de consulter le Congrès sur d'autres négociations commerciales telles que celles de l'OMC ou les pourparlers bilatéraux avec la Grande-Bretagne.

"L'USTR prend son engagement de transparence et de consultation des membres du Congrès extrêmement au sérieux", a déclaré Greta Peisch, avocate générale et responsable de la transparence de l'USTR, dans un communiqué.

"Nous avons régulièrement consulté le Congrès et demandé l'avis des parties prenantes alors que l'administration s'efforce de faciliter un résultat sur la propriété intellectuelle à l'OMC", a déclaré Mme Peisch, ajoutant que ces efforts continueraient à s'intensifier avant qu'un accord final ne soit conclu sur la dérogation à l'OMC.

Les sénateurs, qui comprenaient également les démocrates Robert Menendez du New Jersey et Catherine Cortez Masto du Nevada et les républicains Mike Crapo de l'Idaho, Chuck Grassley de l'Iowa et Ben Sasse du Nebraska, ont déclaré qu'indépendamment du fait que les négociations conduisent à des changements dans la législation américaine, l'USTR a l'obligation de s'engager dans des consultations "significatives" avec le Congrès sur des propositions spécifiques. (Reportage de David Lawder ; Montage de Cynthia Osterman et Richard Pullin)