Un groupe de neuf sénateurs républicains a exhorté mardi l'administration Biden à imposer des sanctions à Huawei Cloud et à d'autres fournisseurs chinois de services d'informatique en nuage en invoquant des problèmes de sécurité nationale, selon une lettre vue par Reuters.

La lettre dirigée par le sénateur républicain Bill Hagerty aux départements du Commerce, de l'État et du Trésor a déclaré que les entreprises chinoises d'informatique en nuage "s'engagent de plus en plus avec des entités étrangères - dans certains cas des entités étrangères sanctionnées - qui remettent directement en cause la sécurité nationale et les intérêts de sécurité économique des États-Unis et de nos alliés et partenaires." Huawei n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La lettre demande également aux responsables de l'administration Biden d'ajouter Alibaba Cloud à la liste de contrôle des exportations du département du commerce.