Les séparatistes catalans manifestent au 2e anniversaire du référendum

BARCELONE, 2 octobre (Reuters) - Les séparatistes catalans se sont rassemblés mardi dans plusieurs villes de la région pour commémorer le deuxième anniversaire du référendum sur l'indépendance interdit par la justice espagnole et appeler à la libération des "prisonniers politiques".

Ces manifestations, pour la plupart pacifiques, précèdent le verdict de la Cour suprême attendu d'ici mi-octobre pour 12 dirigeants séparatistes poursuivis pour leur implication dans la tenue du référendum du 1er octobre 2017 et la déclaration unilatérale d'indépendance qui s'ensuivit.

Les partisans de l'indépendance considèrent que ces 12 dirigeants sont des prisonniers politiques, ce que contestent les autorités à Madrid.

La faible participation aux rassemblements organisés mardi illustre les divergences au sein du mouvement indépendantiste, divisé sur la stratégie à suivre deux ans après l'échec du référendum.

A Barcelone, environ 18.000 personnes ont manifesté, selon la chaîne TV3 et le journal La Vanguardia qui citent des sources policières. Il s'agit d'une participation dix fois plus faible que lors du rassemblement organisé l'an dernier. Aucun décompte officiel n'a pour le moment été communiqué. (Joan Faus et Sam Edwards; Henri-Pierre André et Jean Terzian pour le service français)