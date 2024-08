Les membres de base du parti séparatiste catalan ERC votaient vendredi sur un accord de gouvernement régional avec les socialistes au pouvoir en Espagne, qui pourrait réparer les relations difficiles entre Madrid et la région, mais aussi avoir un impact sur l'ensemble du système fiscal de l'Espagne.

La région du nord-est, l'une des plus riches d'Espagne, est gouvernée par des séparatistes depuis 2010. Le mouvement indépendantiste a atteint son apogée en 2017, lorsque le gouvernement catalan a organisé un référendum pour se séparer de l'Espagne, jugé illégal par les tribunaux et qui a débouché sur une déclaration d'indépendance de courte durée.

L'influence du mouvement nationaliste s'est depuis affaiblie, n'ayant pas réussi à obtenir un soutien suffisant pour former un gouvernement lors des élections régionales de mai, remportées par les socialistes de centre-gauche sans majorité active.

Le seul moyen d'éviter une nouvelle élection est de conclure un accord entre le parti vainqueur et l'ERC, parti de gauche et séparatiste, pour soutenir Salvador Illa, un socialiste, à la tête du gouvernement régional.

Si cet accord est approuvé par les membres du parti ERC, un vote d'investiture pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine. Les résultats du scrutin de vendredi sont attendus après 19h30 (1730 GMT).

Selon l'accord préliminaire conclu lundi, la Catalogne deviendrait autonome dans la collecte et la gestion des impôts, ce qui pourrait entrer en conflit avec les systèmes fiscaux espagnols dans lesquels les régions les plus pauvres reçoivent une partie des revenus des régions les plus riches, et inciter d'autres régions à demander des privilèges similaires.

Un tel changement devrait encore être approuvé par un parlement espagnol très fragmenté.

Une grande partie de l'opposition et même certains dirigeants socialistes régionaux ont critiqué la proposition qui stipule que la Catalogne continuera à faire preuve de "solidarité" avec le reste de l'Espagne, sans toutefois fournir de détails spécifiques.

Juan Perez, chercheur au sein du groupe de réflexion économique IVIE, a mis en garde contre cette ambiguïté qui menace l'équité du système fiscal national où "Madrid, la Catalogne et les îles Baléares ont des contribuables très riches qui aident d'autres régions telles que l'Estrémadure et la Castille-La Manche".

Le Premier ministre Pedro Sanchez a qualifié l'accord de "pas vers la fédéralisation" et de "bonne nouvelle" pour l'Espagne. M. Sanchez n'est pas étranger aux paris risqués impliquant les séparatistes catalans, puisqu'il a accordé une amnistie à leurs dirigeants condamnés en échange d'un soutien crucial pour son dernier mandat de premier ministre l'année dernière. (Reportage de Belén Carreño ; rédaction d'Andrei Khalip et Toby Chopra)