Les pays d'Amérique latine aux revenus les plus élevés, à l'exception de l'Argentine, connaîtront une croissance modérée cette année et l'année prochaine car la demande extérieure restera faible, selon les prévisions de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Dans ses perspectives semestrielles pour la région, l'organisation basée à Paris a déclaré que les sept principales économies latino-américaines croîtront en moyenne de 1,4 % cette année et de 2,4 % l'année prochaine.

Les sept pays - Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Mexique et Pérou - ont connu une croissance de 1,9 % l'année dernière.

"En 2025, les perspectives pour la région sont plus positives, associées à une plus forte croissance de la demande extérieure et à une baisse de l'inflation, qui se situe déjà dans les fourchettes cibles des banques centrales", indique le rapport de l'OCDE.

Il ajoute toutefois que "les tensions géopolitiques mondiales et la volatilité des marchés financiers internationaux pourraient avoir un impact négatif sur la région".

Les catastrophes climatiques pourraient avoir un impact sur la production agricole dans une région clé pour l'approvisionnement en céréales, selon le rapport, et faire grimper les prix des matières premières, dont une grande partie est exportée.

Le Costa Rica devrait connaître le taux de croissance le plus élevé cette année, soit 3,6 %, suivi du Chili et du Pérou, avec 2,3 %. Le Brésil et le Mexique, les plus grandes et deuxièmes économies de la région, devraient croître respectivement de 1,9 % et 2,2 %, suivis par la Colombie avec une croissance de 1,2 %.

L'Argentine devrait se contracter de 3,3 % en raison de l'hyperinflation et d'ajustements budgétaires sévères. D'ici 2025, l'OCDE prévoit un taux de croissance de 2,7 %. (Reportage de Marion Giraldo Rédaction de Stefanie Eschenbacher Édition de Leslie Adler)