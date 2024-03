Les séquoias géants, les plus grands arbres de la planète, prospèrent en Grande-Bretagne, à un rythme presque équivalent à celui de leur aire d'origine dans l'État de Californie, aux États-Unis, ont indiqué des chercheurs mercredi.

Introduits dans les domaines britanniques comme symbole de statut social au XIXe siècle, les séquoias, également connus sous le nom de séquoias géants, sont aujourd'hui estimés à un demi-million dans le pays, contre 80 000 dans les montagnes californiennes de la Sierra Nevada.

Les spécimens californiens sont menacés par des incendies de forêt plus fréquents et plus intenses et par des sécheresses alimentées par le changement climatique.

Toutefois, un rapport de la Royal Society, l'académie britannique des sciences, a montré que les séquoias géants de Grande-Bretagne se portaient généralement bien.

"Au Royaume-Uni, notre climat est plus tempéré et plus humide, et il est donc probablement mieux adapté à ces arbres à long terme", a déclaré le Dr Mathias Disney, de l'University College London, l'un des auteurs de l'étude.

Les séquoias géants peuvent vivre plus de 3 000 ans et ont été introduits en Grande-Bretagne dans les années 1800, où ils ont été plantés dans les jardins de grandes propriétés, devenant ainsi un symbole de richesse à l'époque victorienne en raison de leur rareté.

Selon M. Disney, les séquoias géants poussent rapidement, offrent de l'ombre et des avantages tels que l'absorption du carbone, mais on ne sait pas encore à quel point ils sont bénéfiques pour la biodiversité indigène.

"Il y a une quantité surprenante de ces arbres au Royaume-Uni, et ils se portent très bien en termes de croissance", a déclaré M. Disney à l'agence Reuters. "Nous ne devrions pas les considérer comme acquis, même s'il s'agit d'espèces introduites relativement récemment.