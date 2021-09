Les services de garde sont un enjeu électoral cette année

OTTAWA, 14 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’occasion de la journée nationale d’action pour l’accès universel à des services d’éducation préscolaire et de garde à l’enfance de qualité, abordables et inclusifs, les syndicats du Canada soutiennent en solidarité le personnel et les défenseurs des services éducatifs et de garde à l’enfance.



« Nous préconisons un système universel de services d’éducation préscolaire et de garde à l’enfance à financement public. Faute de services de garde à prix abordable, un nombre encore plus grand de femmes seront écartées du marché du travail », dit Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada. « Dans quelques jours, la population canadienne votera au cours d’une élection cruciale et les enjeux sont très importants pour les familles travailleuses. Les services de garde à l’enfance en sont un. »

Madame Bruske ajoute qu’elle incite tous les partis à renforcer le filet de sécurité social du Canada, notamment en investissant dans un système universel de garde à l’enfance. Erin O’Toole et les conservateurs ont plutôt décidé d’annuler les ententes sur le financement des garderies déjà conclues avec les provinces, privant ainsi les services de garde de milliards de dollars.

« En ces temps où nous devrions investir des milliards de plus dans les services de garde à prix abordable, le conservateur Erin O’Toole menace de révoquer les ententes et d’éliminer ainsi des milliers de nouvelles places en garderie. M. O’Toole tourne le dos aux travailleuses », affirme madame Bruske. « Cela serait dévastateur à de très nombreuses personnes qui ont désespérément besoin de places en garderie à prix abordable pour leurs enfants. »

