Les services de santé anglais risquent de ne pas atteindre leurs objectifs en matière de listes d'attente - rapport

Le ministre des Finances, Jeremy Hunt, présentera plus tard dans la journée une série d'augmentations d'impôts et de réductions de dépenses. Les syndicats avertissent que la déclaration d'automne est la dernière chance de "sauver le NHS" et préparent des actions de grève potentielles pour l'hiver.

Les responsables des services de santé ont mis en garde contre un hiver exceptionnellement difficile, alors que le NHS tente de se remettre de la pandémie COVID-19, qui a mis les services sous pression, perturbé les procédures non COVID et alimenté une crise du personnel.

Le rapport du National Audit Office a déclaré que le rythme de rétablissement ciblé par NHS England dans les services de soins électifs et de soins contre le cancer était "loin d'être garanti, avec de nombreux risques et défis menaçant de pousser le rétablissement plus loin sur la voie".

"Le gouvernement est confronté à un défi monumental pour résorber les arriérés du NHS", a déclaré la députée travailliste de l'opposition Meg Hillier, présidente du Comité des comptes publics, qui, selon elle, avait "précédemment mis en garde le gouvernement contre des plans trop optimistes."

Le ministre de la Santé, Steve Barclay, a déclaré mercredi à la conférence des fournisseurs du NHS qu'il souhaitait identifier les mesures pratiques qu'il pourrait prendre pour soutenir les effectifs du NHS dans un contexte économique difficile.

"S'attaquer aux arriérés de COVID est notre priorité absolue", a déclaré un porte-parole du ministère de la santé. "Le NHS fait de grands progrès en réduisant les attentes de 18 mois de 60% en un an et en éliminant pratiquement les attentes de plus de deux ans."

Le NHS England vise à éliminer les attentes de plus d'un an pour les soins électifs d'ici mars 2025, et à ce que, d'ici mars de l'année prochaine, les patients qui attendent une orientation vers un service de cancérologie reviennent à des niveaux pré-pandémiques.

Mais le NAO a déclaré que même si ces objectifs sont atteints, de nombreux patients attendront toujours plus longtemps qu'ils ne le devraient selon les normes fixées pour le service.

Siva Anandaciva, analyste en chef de l'organisation caritative pour la santé The King's Fund, a déclaré que les objectifs en matière de temps d'attente n'avaient pas été atteints pendant de nombreuses années, même avant la pandémie, ce qui montre "à quel point ces problèmes de financement et de personnel sont profondément enracinés".

"Les actions du gouvernement doivent correspondre à sa rhétorique - s'il est sérieux quant à la réduction des listes d'attente et à l'amélioration des soins pour les patients, alors la déclaration d'automne qui sera faite plus tard aujourd'hui devrait être une histoire d'investissement", a-t-il déclaré.