La Grèce commencera la semaine prochaine à reprendre les services ferroviaires suspendus à la suite d'un accident de train, la catastrophe ferroviaire la plus meurtrière jamais enregistrée dans le pays, a déclaré mardi un ministre d'État chargé des transports.

Les services de transport de passagers et de marchandises sur la ligne reliant Athènes et la ville septentrionale de Thessalonique, la plus fréquentée d'un réseau ferroviaire de 2 500 km, ont été interrompus depuis l'accident ferroviaire du 28 février qui a fait 57 morts et de nombreux blessés.

Les trains de marchandises et les trains de banlieue dans la capitale Athènes et à Thessalonique reprendront le 22 mars, a déclaré le ministre d'État George Gerapetritis, qui a pris en charge le portefeuille des transports après l'accident. Dans le reste du pays, les trains de passagers reprendront le 1er avril.

Les cheminots grecs ont mené des grèves continues de 24 heures, imputant l'accident à des années de négligence, de sous-investissement et de manque de personnel qui ont conduit à une infrastructure ferroviaire défectueuse et à des systèmes de sécurité déficients.

Un procureur enquête sur l'accident.

Les syndicats ferroviaires et des sources industrielles ont pointé du doigt un système de télésurveillance et de signalisation, qui contrôle la circulation des trains et guide les conducteurs, affirmant qu'il ne fonctionnait pas correctement depuis des années.

Gerapetritis a déclaré mardi que du personnel supplémentaire serait engagé. Dans les zones où les systèmes de signalisation ne sont pas opérationnels, les trains devront réduire leur vitesse.

Auparavant, le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis et M. Gerapetritis ont discuté de la question avec des représentants de l'opérateur grec d'infrastructures ferroviaires OSE et de la société italienne Hellenic Train, qui supervise les services de transport de passagers et de marchandises.

"Nous devons gagner cette guerre", a déclaré M. Mitsotakis lors de la réunion, ajoutant qu'il était déterminé à éliminer les facteurs qui ont conduit à l'accident.