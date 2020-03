Les shops UPC restent ouverts

En peu de temps, le rayon de déplacement des uns et des autres s'est réduit à quelques mètres. Néanmoins, il est essentiel que les administrations publiques soient capables de coordonner et de fournir des informations en temps réel, que les hôpitaux puissent compter sur leurs systèmes de communication, que les centres de formation puissent rester en contact avec les élèves ou leurs parents par le biais d'outils d'apprentissage en ligne, que les PME puissent joindre leurs clients et leurs équipes et que les gens puissent travailler à domicile. Dans la sphère privée, il est important de pouvoir garder contact avec la famille et les amis afin de mieux supporter la séparation et gérer l'incertitude.

Pour faire face à ces besoins, UPC peut proposer des vitesses de connexion de 1 Gbit/s partout, même dans les campagnes et les régions isolées. La grande fiabilité de ce réseau en fibre optique est démontrée par la satisfaction actuellement très élevée des clients UPC.

Le télétravail comme raison principale de visite dans les shops

Malgré la numérisation, le conseil, la commande d'un produit ou la conclusion d'un contrat par chat ou par téléphone représente un obstacle pour de nombreuses personnes. Les collaborateurs des shops sont donc là pour les personnes qui souhaitent un conseil direct, ou pour ceux qui souhaitent obtenir leur modem ou leur récepteur TV sans attendre. Les shops sont approvisionnés de telle manière qu'il est possible d'échanger un appareil défectueux immédiatement.

En ce qui concerne l'âge de la clientèle, Michael Egger, responsable de shop, constate une grande diversité : « On ressent toutefois le passage au télétravail, car les clients demandent avant tout une connexion Internet fiable et des vitesses de connexion plus élevées. Les besoins en connectivité Internet augmentent fortement lorsque plusieurs personnes travaillent depuis la maison et que les enfants veulent regarder des films en streaming en même temps. »

La sécurité pour les collaborateurs et les clients est la priorité

Les directives de sécurité et mesures d'hygiène de la Confédération et de l'OFSP s'appliquent bien entendu aux shops UPC. Ainsi, il ne peut y avoir qu'un ou deux visiteurs dans un shop et ceux-ci doivent respecter une distance de sécurité d'au moins 2 mètres avec toutes les autres personnes. Les collaborateurs désinfectent également après leur visite tous les appareils et surfaces avec lesquels les clients sont entrés en contact afin d'assurer la sécurité de tous.

Horaires d'ouverture des shops UPC

Lu - ve : 12 h - 18 h

Sa : 10 h - 16 h

Informations concernant les shops UPC : https://www.upc.ch/fr/support/shops-partnershops/

Comment contacter UPC : https://www.upc.ch/fr/support/situation-actuelle/

