Les sirops contre la toux fabriqués en Inde pourraient être liés à 66 décès en Gambie -OMS

Le décès de dizaines d'enfants en Gambie à la suite de lésions rénales pourrait être lié à des sirops contre la toux et le rhume contaminés fabriqués par un fabricant de médicaments indien, a déclaré mercredi l'Organisation mondiale de la santé. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré aux journalistes que l'agence des Nations Unies menait une enquête avec les autorités réglementaires indiennes et le fabricant de médicaments, Maiden Pharmaceuticals Ltd, basé à New Delhi. Maiden Pharma a refusé de commenter l'alerte, tandis que les appels et les messages Reuters adressés au Drugs Controller General of India sont restés sans réponse. Les ministères de la Santé de la Gambie et de l'Inde n'ont pas non plus répondu immédiatement à une demande de commentaire. L'OMS a également émis une alerte sur les produits médicaux demandant aux autorités de réglementation de retirer du marché les produits de Maiden Pharma. Les produits peuvent avoir été distribués ailleurs par le biais de marchés informels, mais n'ont été identifiés jusqu'à présent qu'en Gambie, a déclaré l'OMS dans son alerte. L'alerte concerne quatre produits - la solution orale de prométhazine, le sirop pour bébé Kofexmalin contre la toux, le sirop pour bébé Makoff contre la toux et le sirop Magrip N Cold. Les analyses de laboratoire ont confirmé des quantités "inacceptables" de diéthylène glycol et d'éthylène glycol, qui peuvent être toxiques lorsqu'ils sont consommés, a déclaré l'OMS. Le gouvernement gambien a déclaré le mois dernier qu'il enquêtait également sur ces décès, car un pic de cas de lésions rénales aiguës chez les enfants de moins de cinq ans a été détecté fin juillet. Les médecins de Gambie ont tiré la sonnette d'alarme en juillet, après que plusieurs enfants ont commencé à tomber malades avec des problèmes rénaux trois à cinq jours après avoir pris un sirop de paracétamol vendu localement. En août, 28 étaient morts, mais les autorités sanitaires ont déclaré que le bilan allait probablement s'alourdir. Aujourd'hui, 66 personnes sont mortes, a déclaré l'OMS mercredi. Ces décès ont ébranlé la petite nation d'Afrique de l'Ouest, qui doit déjà faire face à de multiples urgences sanitaires, notamment la rougeole et le paludisme. Maiden Pharmaceuticals fabrique des médicaments dans ses installations en Inde, qu'elle vend ensuite sur le marché intérieur et qu'elle exporte vers des pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, selon son site Web. (Reportages de Leroy Leo et Raghav Mahobe à Bengaluru, Jennifer Rigby à Londres et Edward McAllister ; édition par Anil D'Silva, William Maclean)

© Zonebourse avec Reuters 2022