Les résultats de grandes capitalisations boursières font leur retour aujourd'hui avec les publications des financières américaines, qui ouvrent le bal de la saison des résultats semestriels de 2024. Des résultats qui vont commencer à tomber dru dans les semaines qui viennent. Ça permet de prendre le relais des débats sur l'inflation et sur la politique monétaire de la Fed après la publication des derniers chiffres aux Etats-Unis, qui exacerbent l'optimisme des investisseurs et signent le retour en force des petites et moyennes capitalisations.

Pour faire référence au titre de l'édito d'hier, ma demande a été entendue par les dieux de la bourse, ou de l'économie, je ne sais pas, puisque l'inflation américaine a nettement ralenti le mois dernier. Sur un an, les prix à la consommation ne progressent plus que de 3% aux Etats-Unis, ce qui ressemble à la normalisation tant espérée par la banque centrale des Etats-Unis. Même l'inflation sous-jacente est plus modérée que prévu, ce qui permet d'envisager que l'inflation est effectivement sur la bonne voie pour revenir vers l'objectif de prix de 2% et de pratiquement officialiser une baisse des taux de la Fed en septembre. Le marché n'étant pas né de la dernière pluie, il a renforcé son pronostic déjà largement favorable à une première hausse de taux en septembre. La probabilité est passée de 75% à 93%.

Mais toutes les places boursières n'ont pas fêté cette annonce. Le Stoxx Europe 600 a gagné 0,65%, avec des progressions allant de 1,02% en Suède, un marché riche en valeurs cycliques, à -0,38% aux Pays-Bas, où la fête a été gâchée par la baisse de deux valeurs en surpoids dans l'indice, ASML Holding et Shell. Dans un monde logique, la statistique de la veille aurait dû donner un beau coup de fouet aux grands indices américains, mais comme vous le savez, les marchés financiers sont tout le contraire d'une science exacte avec des règles prévisibles. Les marchés américains ont donc marqué le pas hier. Les investisseurs ont manifestement besoin de marquer une pause après avoir acheté frénétiquement des tonnes et des tonnes de valeurs technologiques. Le Nasdaq 100 a cédé 2,24% en clôture. Apple, Microsoft et Amazon ont perdu entre 2 et 3%, tout comme Alphabet et Broadcom, Meta a cédé 4%, Nvidia a lâché plus de 5% pendant que Tesla chutait de 8%.

L'indice qui s'en est le mieux tiré car il illustre le mieux le changement de paradigme qu'envisage le marché est le Russell 2000, l'indice des petites et moyennes valeurs américaines, qui s'est envolé de 3,57%. C'est le compartiment de marché qui est le plus à même de profiter d'une baisse du loyer de l'argent puisque ce paramètre est un puissant levier pour les entreprises de taille moyenne. Je rappelle ici le schéma de base : baisse de taux imminente = argent moins cher = plus de liquidités disponibles = soutien à l'économie = amélioration des résultats des entreprises.

En dehors des actions, les réactions ont été plutôt logiques et prévisibles sur les autres classes d'actifs. Les rendements obligataires ont piqué du nez. Le rendement des T-Bonds a perdu près de 10 points pour redescendre à 3,20%. Le dollar s'est fait attaquer de toutes parts. L'euro est remonté à 1,088 USD, même le yen s'est renforcé puisque la paire USD/JPY a chuté à 158 JPY, faisant naître des rumeurs d'intervention de la part de la Banque du Japon. Dans l'ensemble, le Dollar Index, qui mesure la vigueur de la monnaie américaine face à un panier de devises mondiales, a perdu 0,65% hier. Dans le registre des matières premières, la décrue de l'inflation a profité à l'or, qui a gagné plus de 1,82% hier à 2416 USD. Toute pression baissière sur les taux est une excellente nouvelle pour la relique barbare, qui a la caractéristique de ne délivrer aucun rendement.

A l'ordre du jour : bis répétita avec l'inflation. Mais cette fois-ci, les financiers scruteront les prix à la production du mois de juin. La séance sera aussi marquée à la mi-journée par une première salve de publications de résultats de grandes entreprises américaines, plus particulièrement les financières de Wall Street. JPMorgan Chase, Wells Fargo et Citigroup entreront en piste. Toutefois, ces annonces ne seront qu'une mise en bouche puisque la cadence des publications va nettement accélérer à partir de la semaine prochaine. J'ai une petite pensée pour Anthony, qui va revenir de deux semaines de congés et se coltiner des brouettes de résultats d'entreprises. Cela me donne l'occasion d'annoncer le retour à la normale de cette chronique matinale, qui sera de nouveau doublée de sa version audio à partir de lundi.

Enfin, dans le reste de l'actualité, les appels au retrait de la candidature de Biden pourraient se multiplier dans les prochains jours. En seulement 24h, le président américain a confondu les noms de Zelensky et de Poutine et a aussi interverti les noms de Kamala Harris et de Donald Trump. Deux belles boulettes qui ne vont pas aider à dissiper les doutes sur sa capacité à briguer un second mandat à la Maison blanche.

En Asie Pacifique, les places japonaises prennent le sillage de Wall Street ce matin. Le renforcement du yen pèse sur le Nikkei 225, en baisse de 2,39%. La Corée du Sud, également bien dotés en valeurs technologiques, perd environ 1,5%. Mention spéciale à Hong Kong, le plus haussier des marchés de la région cette nuit, avec un Hang Seng en hausse de 2,30%. La Chine continentale évolue autour de l'équilibre tandis que l'Australie, riche en valeurs minières, reprend 0,80%. Les indicateurs avancés européens sont légèrement haussiers.

Les temps forts économiques du jour

Aux Etats-Unis, les prix à la production de juin seront dévoilés à 14h30, avant la confiance des consommateurs à 16h00. Tout l'agenda ici.

L'euro poursuit son ascension à 1,087 USD. L'once d'or se négocie à 2406 USD. Le pétrole campe sur ses positions, avec un Brent de Mer du Nord à 85,50 USD le baril et un brut léger américain WTI à 82 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans recule à 4,21%. Le bitcoin se négocie 57 000 USD.

Les principaux changements de recommandations

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Vivendi envisage une introduction en Bourse de Canal+ à Londres selon Bloomberg.

Vallourec et Eneva signent un contrat de 5 ans pour la fourniture de solutions tubulaires.

Air France-Klm signe de nouveaux accords de partage de code et d'interligne avec SAS.

Quadient signe un nouveau contrat avec Punch Pubs.

Kaufman & Broad confirme ses guidances annuelles avec un chiffre d'affaires de 452,5 millions d'euros au S1.

Ekinops réalise un chiffre d'affaires de 29,2 millions d'euros au T2, en recul de 25% en glissement annuel.

Kerlink ne confirme pas ses objectifs financiers, les ventes reculent de 6% au premier semestre.

Herige a réalisé un désendettement de 124,6 millions d'euros grâce à ses cessions au groupe Samse.

Dans le monde

Annonces importantes (et moins importantes)

KKR en pourparlers pour démanteler le conglomérat médiatique Axel Springer, selon le Financial Times.

La FTC prévoit de retarder sa décision sur le rachat de Hess par Chevron.

Apple poursuit l'État de Floride au sujet d'une cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu des sociétés.

Tesla repousse de deux mois la présentation de son Robotaxi.

La présidente de la commission du commerce du Sénat américain souhaite que le PDG de Boeing témoigne dans le cadre de la préparation d'une nouvelle loi sur la FAA.

Boeing prévient ses clients de nouveaux retards sur le 737 Max selon Bloomberg.

Oracle lance une architecture de données intelligente pour le cloud.

McDonald devrait afficher des résultats en baisse au deuxième trimestre, selon Morgan Stanley.

Le rachat de Viterra par Bunge pour 8 milliards de dollars pourrait être retardé.

Marathon Oil accepte un règlement de 241,5 millions de dollars avec le gouvernement américain sur les émissions de gaz à effet de serre.

General Motors va utiliser une subvention gouvernementale de 500 millions de dollars pour l'électrification de l'usine de Lansing Grand River.

Le PDG de Rheinmetall prévoit un carnet de commandes de 60 à 70 milliards d'euros à la fin de l'année 2024.

Les ventes d'Ericsson chutent de 7% au deuxième trimestre, mais dépassent les attentes.

Les ventes de Brunello Cucinelli augmentent de 14,7% au premier semestre.

Les bénéfices de Norwegian Air au deuxième trimestre dépassent les attentes.

CTS Eventim remporte un contrat de billetterie pour les Jeux Olympiques d'hiver de 2026.

Novartis ferme un centre de recherche technique à San Diego.

Partners Group et Medan achètent trois projets résidentiels à Madrid. Partners Group affiche d'ailleurs des actifs sous gestion en hausse au S1 et confirme ses prévisions en matière de collecte.

DHL Group modifie son offre de colis.

Implenia obtient un contrat de construction de 100 millions de francs pour un projet ferroviaire en Suède.

Calida Holding a reçu une offre ferme pour Lafuma Mobilier.

Karnell Group achète 90% de NE Engineering.

Vale s'associe à Komatsu et Cummins pour développer des camions à faibles émissions.

Air China prévoit une perte allant jusqu'à 3 milliards de yuans en S1.

Principales publications du jour : JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup … Tout l'agenda ici.