Les sociaux-démocrates autrichiens ont célébré Hans Peter Doskozil comme leur nouveau leader lors d'une conférence du parti samedi, après un vote des délégués, mais les visages sont devenus rouges deux jours plus tard lorsqu'il est apparu que son adversaire avait en fait gagné.

La présidente de la commission électorale du parti, Michaela Grubesa, a déclaré lundi que les résultats avaient été attribués aux mauvais candidats et que le vainqueur était en fait Andreas Babler.

"Malheureusement, les bulletins de vote papier ne correspondaient pas au résultat annoncé numériquement", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse. "En raison d'une erreur technique d'un collègue dans la liste Excel, le résultat a été confondu.

Le résultat correct est de 280 voix pour Doskozil et 317 voix pour Babler, soit environ 47% contre 53%. Mme Grubesa a déclaré qu'elle avait ordonné un recomptage après l'absence d'un bulletin de vote. Il a été retrouvé plus tard et déclaré nul.

Doskozil, ancien chef de la police et maintenant gouverneur de la province de Burgenland, qui s'est fait connaître pendant la crise migratoire de 2015-2016, a reconnu sa défaite lors d'une conférence de presse et a félicité Babler, qui est de l'aile gauche du parti.

"Rien ne peut justifier [...] ce qui s'est passé ici", a déclaré M. Babler dans un communiqué.

Il a déclaré qu'il avait demandé un nouveau recomptage des voix et qu'il deviendrait chef de file si le résultat était confirmé. Il a présenté ses excuses aux membres pour cette confusion, qu'il a qualifiée de "point bas" pour le parti d'opposition qui cherche à convaincre les électeurs qu'il est apte à diriger le pays.

"Si je prends la tête de ce parti, je travaillerai avec mon équipe au retour complet de la social-démocratie", a-t-il déclaré.

La nouvelle a stupéfié le pays, de nombreuses personnes exprimant leur incrédulité.

Michael Jungwirth, rédacteur en chef adjoint du journal Kleine Zeitung, a tweeté : "République bananière".

Pour le site satirique Die Tagespresse, la vie réelle ne pouvait être battue, ce qui l'a incité à tweeter en anglais : "Notre travail est terminé".