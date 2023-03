Les sociétés de capital-investissement qui, pendant des années, ont tiré parti des problèmes de réglementation des banques en devenant des créanciers de rachats par emprunt risqués, font moins d'affaires alors que la hausse des taux d'intérêt a rendu cette pratique plus lucrative.

Les sociétés de rachat ayant des activités de prêt direct, telles que Blue Owl Capital Inc, Blackstone Inc et Apollo Global Management Inc, ont déboursé un total de 151,3 milliards de dollars en 2022 pour des opérations dites de marché intermédiaire - des acquisitions de taille moyenne par des sociétés de capital-investissement - selon le fournisseur de données financières Refinitiv.

C'est 23 % de moins que les 195,7 milliards de dollars prêtés en 2021, mais toujours 41 % de plus qu'en 2020. Le montant des prêts déboursés par les créanciers directs jusqu'à présent en 2023 n'a pas connu de reprise, selon les données de Refinitiv.

Sept responsables du crédit privé interrogés par Reuters ont attribué cette baisse au fait que moins d'entreprises frappent à la porte des sociétés de capital-investissement pratiquant le prêt direct, le financement devenant plus onéreux, et les créanciers devenant plus averses au risque dans un contexte d'inquiétude quant à un éventuel ralentissement économique.

Le financement bancaire limité pour les rachats par effet de levier dissuade de nombreux emprunteurs potentiels de poursuivre les opérations en premier lieu et, par conséquent, ils sont moins nombreux à frapper à la porte des sociétés de capital-investissement en tant que créanciers, ont ajouté les dirigeants.

"Il y a moins d'activités de fusions et d'acquisitions sur le marché parce que le financement public est limité", a déclaré Marc Lipschultz, président et cofondateur d'Owl Rock, l'activité de prêt direct de Blue Owl Capital Inc.

La valeur totale des rachats par endettement aux États-Unis a chuté de 32 % en glissement annuel pour atteindre 345,6 milliards de dollars en 2022, contre 507,6 milliards de dollars l'année précédente, selon Refinitiv.

Le coût de l'emprunt auprès des sociétés de capital-investissement pèse également sur le volume des transactions. Un tel prêt a toujours été plus coûteux qu'un prêt bancaire traditionnel, et pourtant les dealmakers l'ont toujours choisi lorsque les banques se heurtaient à des contraintes réglementaires pour sceller une entreprise avec beaucoup de dettes.

Le coût de ce prêt a récemment grimpé en flèche dans un contexte de hausse des taux d'intérêt. Un prêt d'un milliard de dollars consenti par une société de capital-investissement à une entreprise notée non-investment grade - ou junk - est désormais assorti d'un taux d'intérêt moyen pouvant atteindre 12 %, contre environ 7,5 % en moyenne en 2021, a déclaré l'un des cadres interrogés par Reuters. Cela a freiné la demande de prêts des sociétés de capital-investissement.

Milwood Hobbs, responsable de l'approvisionnement en crédits privés en Amérique du Nord chez Oaktree Capital, a déclaré que certains emprunteurs choisissent de retarder le refinancement et le remboursement de leurs prêts en cours en raison des coûts plus élevés d'un nouveau financement. Cela a restreint la capacité de certains créanciers directs à reconstituer leur capital afin de pouvoir financer de nouvelles opérations, a ajouté M. Hobbs. "Il faut plus de créanciers et plus de temps pour conclure une transaction", a-t-il déclaré.

Pour leur part, les sociétés de capital-investissement sont également devenues plus réticentes au risque lorsqu'il s'agit de prêter, étant donné que le ralentissement économique et l'inflation des prix collante érodent la solvabilité de certains emprunteurs.

"Le ralentissement [des prêts directs] est dû à l'incertitude quant aux perspectives économiques et aux taux d'intérêt, à la disparité persistante des prévisions d'évaluation et à certains facteurs saisonniers, plutôt qu'à un manque de capitaux d'emprunt disponibles", a déclaré Kipp deVeer, responsable du crédit chez Ares Management Corp.

LES LANCEMENTS DE FONDS DE CRÉANCE SONT FRAPPÉS

La baisse des activités de prêt direct s'est répercutée sur la collecte de fonds pour les véhicules qui fournissent les pools de capitaux pour les prêts. Les fonds de dette privés américains ont levé 216,2 milliards de dollars en 2022, soit une baisse de 6 % par rapport à l'année précédente, selon le fournisseur de données Preqin.

Bien sûr, les grandes opérations faisant appel à des sociétés de capital-investissement en tant que créanciers se poursuivent, alors que les banques continuent de se désengager des dettes à risque. En 2022, les créanciers directs ont soutenu Vista Equity Partners dans son acquisition de 8,4 milliards de dollars de la société américaine de logiciels de comptabilité fiscale Avalara Inc, ainsi que dans son rachat de la société de cybersécurité Knowbe4 Inc pour 4,6 milliards de dollars. L'opération de Thoma Bravo visant à acquérir Ping Identity, une entreprise de cybersécurité, pour 2,8 milliards de dollars a également été financée exclusivement par des sociétés de crédit privées.

"Le nombre absolu de prêts directs a diminué, mais notre part du marché du financement a augmenté", a déclaré M. Lipschultz.