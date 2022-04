Les sociétés de capital-risque de Will Smith et Paris Hilton investissent dans le réseau blockchain Boba

Le tour de table donne à Boba une valorisation de 1,5 milliard de dollars. L'ancien quarterback de football Joe Montana et les fonds cryptographiques Hypersphere et Infinite Capital ont également investi.

Boba permet aux utilisateurs de développer des applications décentralisées sur la blockchain ethereum avec plus de fonctionnalités et à des tarifs plus bas, et également de transférer des jetons non fongibles (NFT) à travers les différentes couches d'ethereum.

La société prévoit d'utiliser les fonds pour étendre les offres de Web3 et investir dans des projets construits sur son écosystème, a déclaré le fondateur Alan Chiu.

Les frais de "gaz" d'Ethereum, ou le prix d'exécution des transactions, ont fortement augmenté au cours des dernières années à mesure que la blockchain devenait plus populaire, donnant naissance à des plateformes conçues pour réduire les dépenses et accélérer les transactions.

Les sociétés de capital-risque ont injecté de l'argent dans les startups de la technologie blockchain. Le Vision Fund 2 de SoftBank et Bain Capital Ventures figurent parmi ceux qui ont lancé des fonds axés sur les crypto-monnaies ou investi dans des sociétés de la technologie blockchain depuis le début de l'année 2022.