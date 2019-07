Les sociétés de la blockchain en Suisse se remplument

Genève (awp) - La capitalisation des entreprises de la blockchain en Suisse a encore nettement augmenté au deuxième trimestre. Elle atteint désormais 40 milliards de francs suisses pour les 50 plus grandes sociétés du secteur, soit deux fois plus que début janvier, indique mardi un recensement de CV VC, PWC et Inacta.

L'ensemble de la branche compte plus de 800 entreprises, si l'on inclut la blockchain (stockage de données gérées de façon décentralisée) et l'ensemble des registres distribués (technologie DLT). Plus de 4000 personnes travaillent dans le secteur.

Ce dernier rassemble six licornes, à savoir des entreprises dont la valeur dépasse le milliard de francs suisses. Il s'agit essentiellement de fondations enregistrées à Zoug comme Ethereum et Cardano ou à Zurich comme Dfinity.

Par ailleurs, les crypto-banques, qui ont beaucoup embauché, restent dans l'attente d'autorisations. Plusieurs sociétés ont déposé une demande de licence ad hoc au gendarme financier suisse (Finma), comme Sygnum, Seba Crypto, Mt Pelerin Group ou Bitcoin Suisse.

Avant la reprise des derniers mois, accompagnée par l'envolée du bitcoin, de nombreuses sociétés de la blockchain/DLT avaient beaucoup souffert. Shapeshift (négoce d'actifs numériques) a par exemple licencié un tiers de son personnel, à quoi s'est ajoutée par exemple la faillite de Tend, appartenant à l'ancien responsable du numérique chez Credit Suisse, Marco Abele.

