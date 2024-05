Un gouverneur adjoint de la Reserve Bank of India a déclaré que les sociétés de reconstruction d'actifs (ARC) sont utilisées à mauvais escient par des promoteurs "corrompus" pour entrer dans le processus de faillite après avoir conduit leurs entreprises à des défauts de paiement.

Sur le marché indien, les promoteurs sont des actionnaires importants qui peuvent influencer la politique de l'entreprise et qui, selon les définitions réglementaires, sont des propriétaires ou des directeurs potentiels de l'entreprise.

Une section du code de l'insolvabilité et de la faillite (Insolvency and Bankruptcy Code) vise spécifiquement à exclure ces promoteurs, a déclaré M. Rajeshwar Rao lors de la conférence sur la gouvernance des sociétés d'assurance-vie, qui s'est tenue au début du mois et dont la version intégrale a été publiée vendredi.

Cependant, les entités satisfont souvent à cette exigence en obtenant simplement une déclaration signée par l'acheteur potentiel, qui ne procède à aucune vérification indépendante, a déclaré le gouverneur adjoint.

La RBI a publiquement fait part de ses inquiétudes concernant le fonctionnement des ARC et a renforcé la surveillance des entités réglementées afin de prévenir les risques systémiques et de garantir le respect des réglementations.

En début de semaine, la banque centrale a interdit à deux sociétés du groupe Edelweiss d'exercer des activités de "evergreening" de prêts en difficulté, pratique qui consiste à accorder des crédits supplémentaires à des entreprises proches de la cessation de paiement pour les aider à rembourser les prêts existants.

M. Rao a déclaré que les transactions dans les CRA doivent être menées de manière transparente et que la manière dont les CRA peuvent résoudre un actif doit être clairement définie.

"Les CRA doivent également être conscients de leur comportement vis-à-vis des emprunteurs en difficulté. Même un seul incident de mauvaise conduite peut potentiellement faire boule de neige et donner lieu à une controverse contre laquelle le secteur devrait se prémunir", a déclaré M. Rao.

Il a souligné la nécessité de cadres de gouvernance solides, de contrôles internes robustes et d'une forte culture de la conformité, ajoutant que tous les CRA n'avaient pas mis en œuvre les lignes directrices révisées sur la composition et le fonctionnement des conseils d'administration des entreprises.

"Le non-respect des lignes directrices réglementaires et les violations délibérées entraîneraient des mesures strictes de supervision et d'application, si elles sont justifiées", a ajouté M. Rao.