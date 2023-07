Le secteur immobilier allemand va demander au gouvernement un soutien de plusieurs milliards d'euros lors d'une réunion avec le chancelier Olaf Scholz, selon des personnes familières avec le sujet, alors que la morosité engloutit le secteur immobilier du pays dans la pire crise qu'il ait connue depuis des décennies.

La réunion des responsables politiques, des ministères et de l'industrie à la chancellerie est prévue pour le 25 septembre et portera sur la pénurie de logements dans le pays le plus peuplé d'Europe, une crise immobilière exacerbée par l'effondrement des prix.

Les représentants des entreprises demanderont de l'aide sous la forme de réductions drastiques d'impôts et d'autres mesures, a-t-on déclaré, ce qui souligne le sentiment d'inquiétude croissant dans le secteur.

La plus grande économie d'Europe est en train de subir un changement de fortune majeur après la fin de l'ère de l'argent bon marché qui a alimenté un boom immobilier pendant une décennie. Le secteur est désormais confronté à l'insolvabilité, à l'essoufflement des transactions et à la chute des prix.

L'Allemagne, dont la population a récemment augmenté en raison de l'afflux de millions de personnes dans le pays, a pour objectif de construire 400 000 appartements par an, mais se heurte à des difficultés. Une personne au fait des préparatifs de la réunion a déclaré que l'effort de construction, qui a été entravé par la guerre, l'inflation et une crise de l'énergie, serait discuté.

Le président de la Fédération allemande de l'immobilier, Andreas Mattner, fait pression sur le gouvernement pour qu'il suspende temporairement une taxe sur les ventes immobilières et demande un programme de crédit à faible taux d'intérêt pour soutenir les nouvelles constructions résidentielles.

"Je suis inquiet car nous traversons une crise immobilière profonde. Et cette crise immobilière nécessite des mesures claires, structurées et carrément radicales pour la résoudre", a déclaré M. Mattner.

Tim-Oliver Mueller, directeur de la Fédération allemande de l'industrie de la construction, a déclaré qu'il faisait également pression en faveur d'un paquet de mesures d'urgence qui inclurait également la vente à prix réduit de terrains publics pour la location d'immeubles.

M. Mueller a déclaré que les différentes mesures devaient être soutenues par M. Scholz personnellement, car ce dernier s'est présenté aux élections sur un programme de loyers abordables et d'augmentation de la construction d'appartements. "Il doit agir de toute urgence", a déclaré M. Mueller.

Le ministère allemand du logement, qui coordonne la réunion de septembre, a déclaré qu'il avait déjà injecté des milliards pour aider le secteur.

L'abolition de la taxe sur les ventes, qui a généré 17 milliards d'euros (19 milliards de dollars) en 2022 et qui constitue l'une des principales sources de revenus de l'Allemagne, ne bénéficie pas d'un soutien clair.

Certaines voix éminentes font part de leur hésitation. Danyal Bayaz, ministre des finances du riche État du sud-ouest, le Bade-Wurtemberg, qui est l'un de ceux qui perçoivent le plus d'impôts fonciers, a déclaré qu'il n'avait "connaissance d'aucune proposition bien fondée de contre-financement".

La faiblesse de l'immobilier commercial aux États-Unis, où les bureaux restent vides après la pandémie, et la faillite en Suède de l'un des plus grands propriétaires du pays ont attiré l'attention du monde entier sur les difficultés du secteur.

Pendant des années, le marché immobilier allemand a été considéré comme une valeur refuge, attirant de plus en plus d'investisseurs étrangers. Mais les transactions se sont effondrées, chutant de 59 % au cours du premier semestre de l'année par rapport à l'année précédente, selon le cabinet de conseil immobilier JLL.

Les prix des logements ont chuté de 6,8 % au cours du premier trimestre, ce qui représente la plus forte baisse depuis que l'office allemand des statistiques a commencé à compiler les chiffres.

L'enjeu est la santé de la plus grande économie d'Europe, dans laquelle le secteur immobilier représente environ un cinquième de la production économique et un emploi sur dix.

Les données récentes montrent la tension à laquelle le secteur immobilier est confronté alors que la Banque centrale européenne relève ses taux d'intérêt, sans qu'aucun répit ne soit en vue.

Les nouveaux permis de construire en Allemagne ont chuté de 27 % au cours des cinq premiers mois de cette année, par rapport à la même période l'année dernière, selon des données publiées cette semaine.

Cette chute est "catastrophique", a déclaré Andreas Beulich, directeur de l'Association fédérale des sociétés indépendantes de l'immobilier et du logement.

Au début du mois, le promoteur immobilier Centrum Group a demandé l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, invoquant un "triangle toxique" composé d'augmentations de coûts, de taux d'intérêt plus élevés et d'investissements bloqués.

Mathias Duesterdick, PDG du promoteur immobilier Gerch, a qualifié la tournure des événements d'inquiétante.

"Ce n'est que le début. Nous verrons d'autres cas d'insolvabilité dans les mois à venir", a-t-il déclaré.

D'autres projets sont revus à la baisse. La banque centrale allemande, qui calcule que les prix de l'immobilier pourraient être surévalués de 40 %, a réduit ses propres projets d'agrandissement de son campus de Francfort.

"Il est difficile de voir la lumière au bout du tunnel pour le secteur de l'immobilier en ce moment, a déclaré Andreas Naujoks, partenaire du cabinet d'avocats Noerr à Francfort, spécialisé dans l'immobilier.

Les régulateurs financiers allemands sont en état d'alerte.

La BaFin, l'organisme de surveillance financière du pays, a identifié les corrections immobilières comme un risque majeur et analyse les prêts bancaires pour l'immobilier résidentiel et commercial.

À Francfort, capitale bancaire de l'Allemagne et siège de la BCE, de nombreuses grues s'agitent à l'horizon pour construire des bâtiments qui viendront s'ajouter à la ligne d'horizon de la ville.

"Mais il s'agit de projets qui ont été lancés au cours des quatre ou cinq dernières années", a déclaré Simone Zapke, responsable de la supervision de la construction à Francfort.

Dans un avenir prévisible, la construction restera dans "une vallée de larmes", a-t-elle ajouté.

(1 dollar = 0,8919 euro)