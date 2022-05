Les sociétés indiennes L&T Infotech et Mindtree vont fusionner leurs activités pour former une grande entreprise de TI

"Dans le cadre de l'intégration proposée, L&T Infotech et Mindtree uniront leurs forces pour créer un fournisseur de services informatiques efficace et d'envergure supérieure à 3,5 milliards de dollars", a déclaré L&T Infotech dans un communiqué.

Les actionnaires de Mindtree obtiendront 73 actions de LTI pour chaque 100 actions de Mindtree, selon la déclaration, ajoutant que l'entité combinée s'appellera LTIMindtree.

Le conglomérat indien Larsen & Toubro (L&T) a acquis Mindtree en 2019, à la suite d'une rare offre hostile pour une participation de contrôle

ling, la première poursuite de ce type dans l'industrie indienne des services logiciels. https://reut. rs/36ob6ep

La poussée de L&T pour prendre de l'ampleur dans l'industrie des logiciels à forte croissance suit une poussée pandémique de la demande de numérisation, les entreprises mondiales investissant des milliards de dollars dans l'informatique en nuage, l'infrastructure de paiement numérique et la cybersécurité.

"Cette (fusion) nous aidera à émerger comme un partenaire de choix pour les transformations technologiques à grande échelle et à créer une

proposition de valeur

distinctive

pour

les employés", a déclaré S. N. Subrahmanyan, vice-président de Mindtree, dans un communiqué.

Les géants du secteur, dont Tata Consultancy Services, Infosys et Wipro, ont décroché des contrats plus importants et investi massivement dans des services tels que l'infrastructure en nuage et l'analyse de données. L'industrie technologique indienne a atteint un chiffre d'affaires de plus de 220 milliards de dollars au cours de l'exercice 2022.

L&T détient un peu plus de 60% de Mindtree et 74% de L&T Infotech.