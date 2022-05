Les sociétés pétrolières et les syndicats norvégiens cherchent une médiation pour éviter la grève

Les négociations salariales entre les entreprises pétrolières norvégiennes et trois syndicats ont été rompues mercredi et passeront à une médiation menée par l'État dans le but d'éviter une action de grève des travailleurs, ont déclaré les syndicats et les entreprises.

Si le médiateur nommé par le gouvernement norvégien ne parvient pas à négocier un accord, les membres des syndicats pourront se mettre en grève, ce qui perturbera la production du plus grand producteur de pétrole et de gaz d'Europe occidentale.

La médiation dans les négociations de cette année devrait avoir lieu en juin, a déclaré l'Association norvégienne du pétrole et du gaz, bien qu'aucune date n'ait encore été fixée.

La Norvège produit environ 4 millions de barils équivalent pétrole par jour, répartis presque à parts égales entre le pétrole et le gaz naturel, et toute réduction de la production pourrait avoir un impact significatif sur le marché à une époque de flambée des prix mondiaux de l'énergie.

Les syndicats Industri Energi, Safe et Lederne négociaient depuis mardi avec l'Association norvégienne du pétrole et du gaz, qui représente les compagnies pétrolières, dans le but de convenir d'un accord salarial offshore.

Les pourparlers portent sur les salaires, les avantages et les conditions de travail de 7 300 personnes employées par des sociétés pétrolières et des fournisseurs de l'industrie, dont Equinor, Aker BP, ConocoPhillips, TotalEnergies et Vaar Energi.

Wintershall Dea, Repsol, Neptune Energy, OKEA , KCA Deutag Drilling, Sodexo Remote Sites, ESS Support Services, Coor Service Management et 4Service Offshore Hotels étaient également concernés par les négociations.

En 2020, le syndicat Lederne, le plus petit des trois, a appelé à une grève qui a réduit la production norvégienne d'environ 330 000 barils équivalent pétrole par jour, ce qui correspond à 8 % de la production globale du pays.

La grève, qui a duré 10 jours, était répartie à 60 % pour le gaz naturel et à 40 % pour le pétrole.

Au cours de la grève de 2020, un accord de dernière minute entre Lederne et les sociétés pétrolières a empêché une escalade qui aurait autrement porté l'arrêt à près d'un million de barils équivalent pétrole par jour.

Des négociations distinctes couvrant les travailleurs des plates-formes flottantes, des terminaux pétroliers et gaziers à terre et des sociétés de services offshore sont prévues dans les semaines à venir. (Reportage de Terje Solsvik, édition de Gwladys Fouche)