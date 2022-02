Les soins buccodentaires sont indispensables dans les foyers de soins de longue durée au Canada

Ottawa, Ontario--(Newsfile Corp. - 2 février 2022) - Selon une enquête nationale menée par Abacus Data pour l'Association canadienne des hygiénistes dentaires (ACHD), presque tous les Canadiens croient que les soins de santé buccodentaires doivent être compris dans les nouvelles normes nationales pour les soins de longue durée. La plupart des Canadiens donnent aussi une mauvaise note à l'état actuel des soins buccodentaires pour les adultes plus âgés et les aînés.

L'enquête menée entre le 7 et le 12 janvier auprès de 2 200 résidents canadiens a révélé que 88 % d'entre eux souhaiteraient que les soins de santé buccodentaire soient intégrés aux normes nationales pour les foyers de soins de longue durée du gouvernement fédéral, attendues depuis longtemps. Une majorité (plus de 50 %) reconnaît aussi que les aînés sont confrontés à plusieurs défis lorsqu'il s'agit d'accéder aux soins de santé buccodentaire professionnels. Ces résultats appuient l'appel à l'action de l'ACHD en matière de santé buccodentaire des aînés, dont les détails figurent dans ses recommandations du document de discussion publiées aujourd'hui.

En tant que prestataires de soins de santé primaires essentiels, les hygiénistes dentaires savent que les aînés qui habitent en foyers de soins de longue durée ont de nombreux besoins non satisfaits en matière de santé buccodentaire, ce qui compromet leur santé globale. « Les affections et les problèmes buccodentaires non traités peuvent entraîner de la douleur, des malaises et des difficultés à mâcher et à avaler, et sont associés aux maladies du cœur et des poumons, au diabète et aux accidents vasculaires cérébraux », explique Wendy Stewart, présidente de l'ACHD. « Nous ne pouvons simplement pas continuer à ignorer les besoins en matière de santé buccodentaire de cette population vulnérable ». Les recommandations urgentes de l'ACHD visant à améliorer la vie des 400 000 résidents de foyers de soins de longue durée comprennent notamment l'ajout d'hygiénistes dentaires aux équipes de personnel soignant dans tout le pays. Ces hygiénistes dentaires seraient responsables de créer des programmes complets de soins buccodentaires pour les résidents, ainsi que des programmes de formation en matière de santé buccodentaire pour les travailleurs.

« L'ACHD exhorte le gouvernement fédéral à inclure les services d'hygiène buccodentaire (y compris les évaluations de la santé buccodentaire, les plans de soins buccodentaires personnalisés et les soins quotidiens de la bouche) dans ses prochaines normes pour les soins de longue durée, et à faire des investissements ciblés, en collaboration avec les provinces, pour soutenir ce changement. » Jean Sych, 91 ans, est d'accord. « Je crois qu'il est très important pour les aînés de recevoir des soins d'hygiène buccodentaire…C'est très important pour votre santé buccodentaire et votre bien-être…J'espère vraiment que le gouvernement aidera les aînés », dit Sych.

Pour en apprendre davantage sur les résultats récents de l'enquête Abacus, les cinq recommandations de l'ACHD en matière de santé buccodentaire dans les foyers de soins de longue durée, et sur la façon dont la population peut participer à l'amélioration de l'accès aux soins pour les aînés canadiens, visitez achd.ca/santebuccodentairepouraines.

L'ACHD est la voix nationale collective de plus de 30 000 hygiénistes dentaires qui travaillent au Canada, représentant directement 21 000 membres individuels, y compris les étudiants. Depuis 1963, l'ACDH travaille pour faire progresser la profession et promouvoir l'importance de la santé buccodentaire. L'hygiène dentaire est la sixième plus grande profession de la santé réglementée au Canada et compte des professionnels qui travaillent dans une variété de milieux, y compris en cabinets d'hygiène dentaire indépendants, avec des personnes de tous les âges, et traitent de questions liées à la santé buccodentaire. Pour obtenir de l'information supplémentaire sur la santé buccodentaire, visitez www.hygienedentairecanada.ca.

