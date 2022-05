Les soldats russes commencent à déminer l'Azovstal en Ukraine

Des soldats ont traversé le complexe et balancé des détecteurs de mines sur les routes jonchées de débris, tandis que d'autres vérifiaient sous les objets s'il y avait des engins explosifs, selon des images vidéo.

"La tâche est énorme, l'ennemi a planté ses propres mines terrestres, nous avions également planté des mines anti-personnel en bloquant l'ennemi. Nous avons donc environ deux semaines de travail devant nous", a déclaré un soldat russe qui n'a donné que son nom de guerre Babai.

Vendredi, la Russie a déclaré que les derniers combattants ukrainiens défendant Azovstal s'étaient rendus. L'Ukraine n'a pas confirmé ce développement, mais un commandant de l'une des unités de l'usine a déclaré dans une vidéo que les troupes avaient reçu l'ordre de se retirer.

Les combattants qui s'étaient barricadés dans les tunnels se sont rendus aux forces russes et pro-russes.

La fin des combats à Marioupol, la plus grande ville que la Russie a capturée depuis son invasion de l'Ukraine le 24 février, a donné au président russe Vladimir Poutine une rare victoire après une série de revers en près de trois mois de combat.

L'opération de dimanche à Azovstal a vu des mines exploser de manière contrôlée et des débris être enlevés des routes de l'aciérie à l'aide de bulldozers militaires.

Des images de drone ont montré les bâtiments de l'aciérie laissés en ruines, beaucoup étant carbonisés, d'autres partiellement effondrés et certains n'étant qu'un tas de débris.

"Au cours des deux derniers jours, plus d'une centaine d'explosifs ont été détruits. Le travail continue", a déclaré Babai.

Le contrôle total de Marioupol donne à la Russie le contrôle d'une route terrestre reliant la péninsule de Crimée, dont Moscou s'est emparée en 2014, à la Russie continentale et aux parties de l'est de l'Ukraine tenues par les séparatistes pro-russes.

Moscou qualifie ses actions d'"opération militaire spéciale" pour désarmer l'Ukraine et la protéger des fascistes. L'Ukraine et l'Occident affirment que l'allégation de fascisme est sans fondement et que la guerre est un acte d'agression non provoqué.