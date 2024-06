Les Etats-Unis ont fait une petite indigestion d'IA hier. Rien de grave apparemment, mais suffisant pour mettre un terme à sept séances consécutives de progression pour le Nasdaq 100. L'Europe n'a pas connu les mêmes tourments, peut-être parce qu'elle ne compte que des lilliputiens de l'IA en bourse. Et encore, il faut bien creuser. La dernière séance de la semaine est aussi celle du Triple Witching Day, qui permet de faire du clic en parlant de sorcières et de marchés boursiers.

Les marchés européens se sont offert un beau rebond hier, en particulier le CAC40 qui a repris 1,3%, aidé par le réveil des banques et, dans une moindre mesure, du luxe. L'indice large européen Stoxx Europe 600 a gagné 0,9% avec peu de laissés pour compte. A tel point que les 30 plus grosses capitalisations de l'indice ont gagné du terrain. Les pessimistes qualifieront ça de panurgisme, les optimistes de rebond sur une base élargie. Quoi qu'il en soit, cela met les indices européens en posture favorable pour repartir du bon pied après une semaine précédente que les pessimistes qualifieront de cataclysmique et les optimistes de reflux sur une base élargie.

Il faut bien sûr pour cela que le vendredi 21 juin se passe bien, alors que c'est la fête de la musique et la journée des sorcières. La fête de la musique ne devrait pas avoir d'influence sur les cours de bourse, mais le 3e vendredi du 3e mois du trimestre un peu plus. Les 3e vendredis du mois, appelés "journée des sorcières" (précisément Witching Days) depuis les années 80 à Wall Street, marquent l'arrivée à échéance de certaines options. Les 3e vendredi de chaque fin de trimestre sont encore plus importants puisque plusieurs échéances se télescopent : les options sur actions, les options sur indices boursiers et les contrats à terme sur indices (trois échéances, d'où Triple Witching Day, triple journée des sorcières, journée des trois sorcières ou toute autre traduction). En d'autres termes, il y a de la volatilité en plus au moment des débouclages. Ces moments font encore vibrer les traders expérimentés et ceux qui ont connu les analyses techniques sur du papier millimétré (coucou Patrick), mais force est de constater que les jeunes financiers à qui on en parle nous regardent avec des yeux vexants voire carrément inquiets. Attention, les sorcières arrivent, bande de jeunes crétins. On parle quand même de 5500 milliards de dollars d'options qui arrivent à échéance, ça fait des sous.

Aux Etats-Unis, la veille du Triple Witching Day s'est assez mal passée pour les chouchous du marché. Des investisseurs ont décuvé et se sont dit que, quand même, sept jours consécutifs de hausse pour le Nasdaq 100, c'est abusé. Ils ont attendu que les indices touchent un énième record en séance hier pour siffler la fin de la récré. Bilan, Nvidia, Broadcom, Applied Materials, Qualcomm, KLA, Micron et toute la clique de l'IA ont perdu plus de 3%. Suffisant pour faire reculer le S&P500 de 0,25% et le Nasdaq 100 de 0,8%. Les aficionados de l'investissement value une pu prendre une goulée d'air frais : +1,7% pour l'énergie, +0,9% pour les services collectifs et +0,5% pour la finance. Compte tenu de la hype de l'IA actuellement, on a du mal à imaginer que ce petit retour de manivelle sera durable, mais il a le mérite de calmer un peu la frénésie du moment. Comme l'écrivait ce matin un éditorialiste de Bloomberg, "quand des PDG de sociétés technologiques commencent à signer des autographes sur la poitrine de femmes lors de conférences, comme cela s'est produit récemment, vous savez qu'une certaine euphorie est en train de s'installer." Il fait référence au patron de Nvidia, Jensen Huang, dont l'autographe a été immortalisé en vidéo.

En Asie, le yen est de retour au ras des pâquerettes face au dollar, ce qui ne manque pas de susciter les habituelles rumeurs d'intervention de la Banque du Japon pour soutenir sa monnaie. La faiblesse du yen reste un immense jeu de dupes puisque la BOJ fait semblant de ne pas normaliser sa politique monétaire tout en laissant filer la devise, alors que l'inflation se renforce dans l'archipel. Les prix ont progressé de 2,8% en mai, a-t-on appris cette nuit. Les Etats-Unis ont peut-être trouvé le moyen de tordre gentiment le bras des autorités locales : le Trésor US vient d'ajouter le Japon à sa "liste de surveillance" sur les pratiques de change, le cran juste en-dessous des pays brocardés pour manipulation de devises. Le Japon rejoint la Chine, l'Allemagne, la Malaisie, Singapour, Taïwan et le Vietnam.

Dans le reste de l'actualité, la guerre Est-Ouest des véhicules électriques pourrait se durcir avec le Canada qui envisagerait à son tour des barrières douanières pour freiner les importations chinoises. Le pétrole a retrouvé des couleurs récemment et semble tenir la distance, avec un Brent au-dessus de 85 USD. La baisse des stocks américains et la demande qui reste élevée est à l'origine du rebond. Les banques centrales qui se sont réunies hier n'ont pas toutes dressé le même constat. Celles du Brésil et de Norvège sont restées assez prudentes. En revanche, la Banque nationale suisse a opté pour une seconde baisse de taux consécutive (la 3e de l'année), alors que le pronostic de marché était très légèrement en faveur du statu quo. La BNS est moins préoccupée par l'inflation qu'ailleurs. Au Royaume-Uni, la BOE n'a pas touché à ses taux mais a adopté un discours plus colombe que faucon, qui a fait progresser à 60% la probabilité d'un premier assouplissement monétaire en août.

Aujourd'hui, ce sont les indicateurs d'activité PMI préliminaires du mois de juin qui capteront l'attention, en particulier ceux des Etats-Unis (15h45). Les économistes s'attendent à ce que le PMI manufacturier et le PMI des services restent en zone d'expansion (supériuers à 50 points) mais en légère dégradation par rapport à ceux de mai. Ce serait la configuration parfaite pour les marchés actions qui poursuivent toujours le scénario boucle d'or : pas trop chaud, pas trop froid, juste tiède. De tels PMI enverraient le message que l'économie américaine tient le choc mais qu'elle ne surchauffe pas, ce qui renforcerait la capacité de la Fed à réduire ses taux en septembre. Le rêve, quoi. Ces dernières semaines, les indicateurs macroéconomiques publiés aux Etats-Unis sont généralement un peu moins élevés que prévu, ce qui s'est encore vérifié hier avec les permis de construire, l'emploi et l'indice de la Fed de Philadelphie.

En Asie-Pacifique, Tokyo est encore restée scotchée autour de l'équilibre. La Chine baisse, confirmant que l'embellie de mercredi était un feu de paille. Le reflux des stars de la technologie américaine a fait baisser la Corée du Sud et Taiwan de plus de 0,5%. L'Inde perd 0,3%. L'Australie profite de la surreprésentation de valeurs matières premières et financières dans l'ASX pour grappiller 0,3%. Les indicateurs avancés européens sont hésitants.

Les temps forts économiques du jour

Les indicateurs PMI de juin seront publiés sur la journée pour les principales économies, du Japon (2h30) aux Etats-Unis (15h45). Il y aura aussi les ventes de logements anciens et l'indice des indicateurs avancés outre-Atlantique(16h00). Tout l'agenda ici.

L'euro recule à 1,0713 USD. L'once d'or remonte à 2361 USD. Le pétrole reste ferme, avec un Brent de Mer du Nord à 85,56 USD le baril et un brut léger américain WTI à 81,13 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans se maintient à 4,26%. Le bitcoin s'échange à 64 500 USD.

Les principaux changements de recommandations

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

LVMH finalise l'acquisition du restaurant Chez L'ami Louis à Paris.

Sanofi annonce de nouvelles données sur ses traitements contre l'hémophilie.

Safran va fournir des équipements à WZE en Pologne.

Alstom enregistre une commande de services d'environ 400 M€.

Atos signe les deux financements de court terme prévus pour assurer sa survie dans l'immédiat, et confirme viser un accord final avec le consortium Onepoint lors de la semaine du 22 juillet. Après les envolées spéculatives récentes du titre, le groupe rappelle que le plan de restructuration diluera massivement les actionnaires. Le communiqué intégral.

Ipsos annonce l'acquisition de la société britannique Datasmoothie.

Plastivaloire revoit en baisse ses prévisions annuelles.

Sidetrade détient 79,39% de SHS Viveon.

Hydrogen Refueling Solutions et Phynix poursuivent leur coopération.

Bio-UV muscle son management.

Cybergun a reçu une 3 e offre pour son pôle civil et prévoit de démarrer des négociations exclusives avec un prétendant "d'ici la mi-juin" (sic).

offre pour son pôle civil et prévoit de démarrer des négociations exclusives avec un prétendant "d'ici la mi-juin" (sic). Les principales publications du jour : Cybergun, Haffner...

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Geberit boucle un rachat d'actions et en lance un nouveau.

Partners Group s'implante à Hong Kong.

Les principales publications du jour : néant…

Des Amériques

Boeing s'apprête finalement à racheter son fournisseur Spirit Aero, selon Reuters.

Boyd Express lorgnerait Penn Entertainment, selon Reuters.

lorgnerait Penn Entertainment, selon Reuters. La FDA américaine approuve l'utilisation élargie de la thérapie génique de Sarepta pour la maladie de Duchenne.

Une division de LendingTree a été piratée, les données disponibles à la vente.

Oracle va investir plus d'un milliard de dollars dans l'IA et l'informatique dématérialisée en Espagne.

Les principales publications du jour : FactSet, CarMax…

Du reste du globe

Le Canada prépare des droits de douane potentiels sur les véhicules électriques chinois après les mesures prises par les États-Unis et l'UE.

Takeda accorde à Sun Pharma et Cipla les droits de commercialisation d'un médicament contre les maladies gastro-intestinales en Inde.

Western Securities bondit en raison du projet d'acquisition de sa rivale Guorong Securities.

Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.