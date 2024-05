Les récentes ventes massives d'obligations d'État indiennes par les investisseurs étrangers en avril, marquant les ventes mensuelles les plus élevées depuis la pandémie de Covid-19, ne sont qu'une aberration, les flux entrants devant se poursuivre dans les mois à venir, ont déclaré les principaux acteurs du marché.

Une grande partie de ces sorties a eu lieu en raison de la faiblesse de la monnaie locale et d'une hausse des rendements américains, les investisseurs ayant réévalué les attentes en matière de réduction des taux, ont-ils déclaré.

"Nous ne nous attendons pas à des sorties massives en raison de la faiblesse de la roupie ou de la force constante du dollar ; la récente chute de la roupie n'entraînera pas de changement dans nos perspectives", a déclaré Parul Mittal Sinha, responsable des marchés financiers pour l'Inde à la Standard Chartered Bank.

Les investisseurs étrangers ont vendu des obligations pour une valeur nette de 149,5 milliards de roupies (1,79 milliard de dollars) en avril, le chiffre le plus élevé depuis quatre ans, après des achats nets d'obligations pour une valeur de 816 milliards de roupies entre octobre et mars.

Les ventes d'avril comprennent la vente nette de 99 milliards de roupies d'obligations dans le cadre du Fully Accessible Route (FAR) qui devraient être incluses dans l'indice de JPMorgan à partir de juin, marquant la plus grande vente mensuelle jamais réalisée depuis que la catégorie a été créée en 2020.

"La prudence est de mise en ce qui concerne les marchés émergents, mais l'Inde bénéficie d'une corrélation et d'un bêta plus faibles par rapport aux rendements américains", a déclaré Mitul Kotecha, responsable des devises et de la stratégie macroéconomique des marchés émergents pour l'Asie chez Barclays.

La roupie a atteint un niveau record en avril, tandis que le rendement américain à 10 ans a augmenté de 49 points de base, inquiétant les investisseurs, mais le rendement de référence indien n'a augmenté que de 13 points de base, car les fondamentaux locaux sont restés favorables.

Mme Sinha prévoit un afflux de 25 à 30 milliards de dollars à l'avenir, car elle pense que les trackers indiciels n'ont pas encore apporté leurs fonds.

Kotecha de Barclays prévoit 20 à 25 milliards de dollars, avec des risques à la hausse car un portage attractif, une monnaie stable, une toile de fond macroéconomique et une situation fiscale positives rendent les obligations indiennes attrayantes.

Rick Cheung, gestionnaire de portefeuille pour la dette des marchés émergents chez BNP Paribas Asset Management, reste optimiste et s'attend à ce que le rendement de référence passe sous la barre des 7 % à court terme, alors qu'il est actuellement de 7,17 %.

Les cinq titres d'État qui ont enregistré le plus de sorties de capitaux :

Titres Sorties en

milliards de roupies

07.38% 2027 59.1

07.37% 2028 54.5

07.33% 2026 43.8

07.32% 2030 22.3

07.10% 2029 13.5

(1 $ = 83,4220 roupies indiennes)