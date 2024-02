Les fonds UCITS en Europe ont connu une décollecte de 38 milliards de dollars l'année dernière, en plus d'un exode de 58 milliards de dollars en 2022, a déclaré mardi le fournisseur de recherche Kepler Absolute Hedge, alors que les taux d'intérêt plus élevés ont attiré les plus petits investisseurs.

Les OPCVM (organismes de placement collectif en valeurs mobilières) sont un type de fonds proposé dans l'Union européenne et fortement réglementé pour protéger les petits investisseurs.

Certains des plus grands fonds spéculatifs au monde proposent des véhicules d'investissement par l'intermédiaire d'OPCVM, qui sont soit créés de toutes pièces, soit conçus pour refléter leurs stratégies.

Toutefois, ces fonds souffrent de l'augmentation des taux d'intérêt, qui permet aux investisseurs de choisir plus facilement où placer leur argent.

"Le goût des investisseurs, depuis que les taux sans risque ont augmenté, a changé, même si les fonds OPCVM ont produit des rendements raisonnables l'année dernière", a déclaré Matthew Barrett, responsable de la recherche sur les gérants chez Kepler.

Les sociétés suivies par Kepler ont en moyenne gagné 4,3 % l'année dernière, leur troisième meilleure année depuis 2010, selon le rapport.

"Nous avons constaté une augmentation de l'appétit pour une volatilité plus élevée et des rendements diversifiés qui peuvent battre les taux sans risque. La barre a été placée plus haut pour le lancement de nouveaux produits", a déclaré M. Barrett.

Les fonds les plus populaires sur le site Kepler Absolute Hedge sont un mélange de fonds spéculatifs et de stratégies de gestion d'actifs.

Le fonds Macro UCITS de Graham Capital Management, d'une valeur de 1,4 milliard de dollars, est celui qui a été le plus recherché, selon le rapport.

Selon la recherche de Société Générale, ce fonds a affiché un rendement de 2,39 % en 2023. Graham Capital Management n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les fonds multi-stratégies offrant de nombreux styles de trading différents sous un même toit, ainsi que ceux qui traitent des signaux macro-économiques, ont subi les rachats les plus importants de la part des investisseurs, soit 7,8 milliards de dollars et 7,6 milliards de dollars respectivement, selon le rapport Kepler.

Les investisseurs étaient principalement intéressés par les petits fonds OPCVM et 77 % des utilisateurs du site web Kepler Absolute Hedge ont recherché des fonds OPCVM gérant moins d'un milliard de dollars d'actifs.

"Dans l'ensemble, les frais augmentent progressivement et, contrairement aux attentes, les investisseurs semblent prêts à supporter des frais pour des fonds de meilleure qualité", a déclaré M. Barrett.

L'année dernière, 52 fonds OPCVM ont été liquidés, soit quatre de plus qu'en 2022, mais moins qu'en 2020 et 2021, selon le rapport.

Contrairement à d'autres fonds proposés par les fonds spéculatifs, les OPCVM permettent aux investisseurs de récupérer leur argent dans un délai plus court.

En 2023, 84 % des fonds OPCVM permettaient aux investisseurs de récupérer leur argent sur une base quotidienne. Environ 15 % exigeaient un préavis d'une semaine si un investisseur souhaitait récupérer ses fonds, ajoute le rapport. (Reportage de Nell Mackenzie ; édition de Dhara Ranasinghe et Andrew Heavens)