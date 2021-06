Les sorties hebdomadaires de bitcoin atteignent un niveau record - données CoinShares

Les fonds et produits Bitcoin ont enregistré des sorties record la semaine dernière, les investisseurs continuant à jeter un regard prudent sur la plus grande crypto-monnaie du monde, qui a vu son élan haussier s'arrêter au cours des derniers mois, selon les données du gestionnaire de devises numériques CoinShares publiées lundi.

Les sorties de bitcoin ont atteint 141 millions de dollars au cours de la semaine se terminant le 4 juin, ce qui représente 8,3 % des entrées nettes observées cette année. Pour l'année en cours, le bitcoin a tout de même enregistré des entrées nettes de 4,2 milliards de dollars.

Le secteur des crypto-monnaies dans son ensemble a subi des sorties de 94,2 millions de dollars la semaine dernière, selon les données.

James Butterfill, stratège en investissement chez CoinShares, estime que malgré les sorties de fonds de la semaine dernière, il semble y avoir "un début de retournement du sentiment depuis le mois de mai, où la plupart des fournisseurs de produits enregistraient des sorties nettes et où le sentiment était largement négatif."

Le bitcoin était dernièrement en baisse de 0,6 % à 35 591 dollars. Pour le mois de mai, le bitcoin a chuté de 35,4 %. Jusqu'à présent en juin, le bitcoin a connu une baisse modeste de 4,8 %.

Cela dit, l'ether, le jeton utilisé pour la blockchain Ethereum, a continué de voir des afflux, avec 33 millions de dollars cette semaine. Depuis le début de l'année, les entrées dans les produits et les fonds d'ether s'élèvent à 1 milliard de dollars.

XRP a connu des entrées totales de 7 millions de dollars, les plus importantes depuis avril, tandis que les produits Cardano et multi-actifs ont enregistré des entrées de 4,5 millions de dollars et 2,7 millions de dollars respectivement.

Le volume hebdomadaire des échanges de produits d'actifs numériques sur le bitcoin a chuté de 62% par rapport au mois dernier, selon les données de CoinShares.

Le fournisseur de données blockchain Glassnode a également affirmé le ralentissement du bitcoin.

"La croissance de la demande sur la chaîne a nettement ralenti, avec un certain nombre de métriques sur la chaîne montrant des retraits importants", a déclaré Glassnode.

Au cours de la récente vente, le réseau bitcoin a connu une réduction des adresses actives, en baisse de 18% par rapport aux récents sommets, à environ 940 000, a déclaré Glassnode. Cette baisse a cependant été environ la moitié de la réduction observée en 2017, ce qui suggère que, même si l'activité a ralenti, la demande est plus importante qu'après le sommet macro du cycle précédent.

Les données ont également montré que Grayscale reste le plus grand gestionnaire de monnaie numérique avec 30,3 milliards de dollars, mais ce chiffre est en baisse par rapport aux 33,6 milliards de dollars de la semaine précédente.

CoinShares, le deuxième plus grand gestionnaire européen d'actifs numériques, supervise près de 4 milliards de dollars d'actifs, ce qui n'a guère changé par rapport à la semaine dernière. (Reportage de Gertrude Chavez-Dreyfuss ; édition de Marguerita Choy)