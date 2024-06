Les sous-marins à propulsion nucléaire de la flotte du Nord de la Russie ont lancé des missiles de croisière sur des cibles en mer dans le cadre d'exercices en mer de Barents, ont rapporté mercredi les agences de presse russes, citant le service de presse de la flotte.

"Les croiseurs lance-missiles des sous-marins nucléaires ... de la flotte du Nord ont effectué des tirs pratiques de missiles sur des cibles en mer de Barents", a rapporté l'agence de presse TASS, citant le communiqué de la flotte.

Les sous-marins à propulsion nucléaire Severodvinsk et Orel ont tiré des missiles de croisière Kalibr et Granit à une distance d'environ 170 km sur une cible simulant un détachement de navires de débarquement d'un ennemi fictif, a rapporté l'agence de presse Interfax.

"D'après les données de contrôle objectives, l'exercice de combat s'est déroulé avec succès", a déclaré Interfax, citant le communiqué de la flotte. "Les missiles utilisés ont une fois de plus confirmé leurs caractéristiques intrinsèques et leur grande fiabilité.

La zone de tir des missiles a été fermée à l'avance à la navigation civile et aux vols aériens.

La mer de Barents, dans l'océan Arctique, est située au large des côtes septentrionales de la Norvège et de la Russie et est divisée entre les eaux territoriales norvégiennes et russes.