Les specialistes de l'investissement et des financements alternatifs, ITERAM Capital et Menara Capital, concluent un partenariat strategique

GENÈVE, 20 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- ITERAM Capital SA, un gestionnaire indépendant en investissements alternatifs, et Menara Capital Ltd, une société de conseil en financements innovants, ont annoncé aujourd’hui la conclusion d’un partenariat stratégique pour accélérer la croissance de leurs activités de financement aux entreprises.

« Ce partenariat stratégique permettra d’allier des compétences complémentaires dans la gestion d’actifs et le financement alternatif, afin de soutenir notre croissance sur les marchés privés grâce à des fortes synergies en origination, structuration, underwriting et investissement », a commenté Manuel Garzelli, CEO d’ITERAM Capital. Depuis 2015, ITERAM et Menara accompagnent les entreprises pour trouver les meilleures solutions de financement et de répondre à leurs besoins de trésorerie. ITERAM et Menara bénéficient du retrait des banques traditionnelles qui limitent leurs activités de financement aux entreprises en raison du renforcement des contraintes règlementaires de solvabilité.

En associant des relations établies à une vaste expertise acquise auprès de prestigieuses sociétés institutionnelles et bancaires, ce partenariat étendra les capacités de financement existantes en fournissant des solutions sur mesure, spécifiques aux besoins de chaque entreprise. En outre, il renforcera davantage l’empreinte de l’équipe en tant qu’acteur majeur du financement alternatif. Youssef Sabri, CEO de Menara Capital, a ajouté : « Grâce à ce partenariat, les entreprises pourront bénéficier d’une source supplémentaire de financement auprès d’un spécialiste du crédit alternatif. Les entreprises ont de plus en plus besoin de solutions de financement personnalisées pour répondre à leurs besoins de trésorerie, de financement transactionnel et de leasing d’équipements ».

L’approche collaborative entre ITERAM et Menara profitera également aux investisseurs avec le développement d’une offre de crédit obligataire et de dette privée diversifiée, allant des structures de fonds thématiques et multisectoriels aux co-investissements ainsi qu’aux opportunités d’investissement en direct. Cette collaboration offrira des solutions d’investissement alternatif de qualité basées sur l’expertise reconnue des deux sociétés dans ce domaine et confirmée par un historique de rendements ajustés au risque attractif. Les investisseurs bénéficieront d’un accès simplifié aux marchés privés via une plateforme institutionnelle établie autour des trois hubs européens que sont Genève, Paris et Londres.

À PROPOS D’ITERAM CAPITAL

ITERAM Capital SA, basée à Genève (Suisse), a été créé en 2015. La société est agréée et supervisée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en qualité de gestionnaire de fortune collective et représentant de placements collectifs de capitaux de droit étranger destinés à des investisseurs qualifiés en Suisse. La société agit en tant que gestionnaire de plusieurs fonds basés au Luxembourg et propose des services de conseil, financement et de recherche en investissement alternatif. Plus d’informations sur www.iteramcapital.com .

À PROPOS DE MENARA CAPITAL

Menara Capital, basée à Paris (France) et Londres (Royaume-Uni), a été créé en 2015. La société est régulée par la FCA en tant que société de conseil active sur le marché de la dette privée. Menara a été créé pour répondre au manque croissant de financement laissé par les grandes banques et acteurs traditionnels suite à la crise financière et aux évolutions réglementaires. Plus d’informations sur www.menaracapital.com .

Debora Lettieri

+41 22 552 23 44

dl@iteramcapital.com