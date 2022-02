Les spéculateurs ont réduit leurs positions longues nettes sur le dollar américain au cours de la dernière semaine.

La valeur de la position nette longue en dollars était de 5,80 milliards de dollars au cours de la semaine terminée le 22 février, comparativement à une position nette longue de 6,76 milliards de dollars la semaine précédente.

Le calcul de Reuters pour la position globale en dollars américains est dérivé des positions nettes sur le yen, l'euro, la livre sterling, le franc suisse et les dollars canadien et australien.

Dans une mesure plus large du positionnement du dollar qui comprend les contrats nets sur le dollar néo-zélandais, le peso mexicain, le réal brésilien et le rouble russe, le dollar américain a affiché une position longue nette de 5,06 milliards de dollars, la plus faible depuis le 20 août, contre une position longue nette de 6,17 milliards de dollars la semaine précédente.

Yen japonais (Contrats de 12 500 000 yens)

Position longue nette de 6,863 milliards de dollars

22 févr. 2022 Semaine précédente

semaine

Long 10 976 10 425

Short 74,163 76,587

Net -63,187 -66,162

EURO (Contrats de 125.000 euros)

Short net en dollars de 8,396 milliards de dollars

22 févr. 2022 Semaine précédente

semaine

Long 214,195 217,899

Short 154,889 170,318

Net 59,306 47,581

LIVRES STERLING (Contrats de 62 500 livres sterling)

Position longue nette de 0,493 milliard de dollars

22 févr. 2022 Semaine précédente

semaine précédente

Long 42,249 50,151

Short 48,058 47,914

Net -5,809 2,237

FRANC SUISSE (Contrats de 125 000 francs suisses)

Position longue nette de 1,491 milliard de dollars

22 févr. 2022 Semaine précédente

semaine précédente

Long 3,785 3,652

Short 14,772 13,367

Net -10,987 -9,715

DOLLAR CANADIEN (Contrats de 100 000 dollars canadiens)

Position courte nette en dollars de 0,725 milliard de dollars

22 fév 2022 Semaine précédente

semaine précédente

Long 47,661 54,424

Short 38,408 42,254

Net 9,253 12,170

DOLLAR AUSTRALIEN (Contrats de 100 000 dollars australiens)

Position longue nette en dollars de 6,07 milliards de dollars

22 févr. 2022 Semaine précédente

semaine précédente

Longs 11 553 11 692

Short 95,633 98,386

Net -84,080 -86,694

PESO MEXICAIN (Contrats de 500 000 pesos)

Position courte nette de 0,415 milliard de dollars

22 févr. 2022 Semaine précédente

semaine précédente

Long 72,846 59,485

Short 56,021 50,511

Net 16,825 8,974

DOLLAR DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE (Contrats de 100 000 dollars néo-zélandais)

Position longue nette en dollars de 0,777 milliard de dollars

22 févr. 2022 Semaine précédente

semaine précédente

Long 17,343 24,923

Short 28,894 34,256

Net -11,551 -9,333