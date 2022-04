Les spéculateurs réduisent leurs positions longues nettes sur le dollar américain au cours de la dernière semaine -CFTC, données Reuters

La valeur de la position longue nette en dollars a glissé à 14,13 milliards de dollars pour la semaine terminée le 5 avril, contre 16,11 milliards de dollars la semaine précédente. Le positionnement net long du dollar américain a diminué pour la première fois en cinq semaines.

Le positionnement du dollar américain provient des contrats nets des spéculateurs du marché monétaire international sur le yen japonais, l'euro, la livre sterling, le franc suisse, ainsi que sur les dollars canadien et australien.

Jusqu'à présent cette année, le Dollar Index, une mesure de la valeur du billet vert par rapport à six devises majeures, a gagné 4,4 %, après un gain de 6,3 % en 2021.

Le billet vert a bénéficié toute l'année des flux de valeurs refuges pendant la guerre en Ukraine, ainsi que des attentes d'un resserrement agressif de la Réserve fédérale pour contrôler la poussée de l'inflation.

Les contrats à terme sur les taux américains ont évalué à 85 % les chances d'une hausse de 50 points de base lors de la réunion de mai, avec environ 220 points de base de hausses cumulées pour 2022.

Dans le domaine des cryptomonnaies, les spéculateurs ont réduit leur position courte nette sur le bitcoin à 244 contrats au cours de la semaine se terminant le 5 avril, contre des positions courtes nettes de 271 la semaine précédente, selon les données de la CFTC.

Le bitcoin s'est stabilisé au-dessus de 40 000 $ après des hauts et des bas ces deux derniers mois, avec la guerre en Ukraine et l'inflation galopante en toile de fond. La plus grande cryptomonnaie du monde en termes de capitalisation boursière s'est comportée davantage comme un actif à risque.

Depuis le début de l'année, le bitcoin a chuté de plus de 7 % par rapport au dollar. Il était dernièrement en baisse de 1,5 % à 42 822 $.

Yen japonais (Contrats de 12 500 000 yens)

10,501 milliards de dollars

05 avr 2022 Semaine précédente

semaine

Long 14,583 15,274

Short 118,412 117,405

Net -103,829 -102,131

EURO (Contrats de 125.000 euros)

3,73 milliards de dollars

05 avr 2022 Semaine précédente

semaine

Long 210,914 200,043

Short 183,544 178,669

Net 27,370 21,374

LIVRES STERLING (Contrats de 62 500 livres sterling)

3,411 milliards de dollars

05 avr 2022 Semaine précédente

semaine

Long 35,873 30,624

Short 77,631 70,694

Net -41,758 -40,070

FRANC SUISSE (Contrats de 125 000 francs suisses)

1,666 milliard de dollars

05 avr 2022 Semaine précédente

semaine

Long 1,860 3,292

Short 14,253 14,871

Net -12,393 -11,579

DOLLAR CANADIEN (Contrats de 100 000 dollars canadiens)

0,555 milliard de dollars

05 avr 2022 Semaine précédente

semaine

Long 37,325 32,429

Short 30,402 33,964

Net 6,923 -1,535

DOLLAR AUSTRALIEN (Contrats de 100 000 dollars australiens)

2,843 milliards de dollars

05 avr 2022 Semaine précédente

semaine

Long 34,871 33,960

Short 72,384 83,566

Net -37,513 -49,606

PESO MEXICAIN (Contrats de 500 000 pesos)

0,023 milliard de dollars

05 avr 2022 Semaine précédente

semaine

Long 78,728 75,081

Short 77,818 83,328

Net 910 -8,247

DOLLAR DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE (Contrats de 100 000 dollars néo-zélandais)

0,109 milliard de dollars

05 avr 2022 Semaine précédente

semaine

Long 15,428 15,504

Short 16,997 16,371

Net -1.569 -867