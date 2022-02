Les stablescoins gagnent du terrain alors que le bitcoin et l'éther chutent après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

La plupart des stablecoins étaient en légère hausse sur la journée. Leur capitalisation boursière a augmenté de 0,3 % pour atteindre 182,5 milliards de dollars, selon le site de suivi des cryptomonnaies coinmarketcap.com. Son volume d'échanges quotidien a cependant bondi de 75 %, à 108,1 milliards de dollars.

En revanche, le bitcoin et l'éther ont atteint leur plus bas niveau sur un mois. Le bitcoin était en baisse de 3,1 % à 36 121 dollars, tandis que l'éther a glissé de 4,1 % à 2 475 dollars, suite à l'invasion russe.

Les forces ukrainiennes ont combattu les envahisseurs russes autour de presque tout le périmètre du pays jeudi, après que Moscou a monté un assaut massif par terre, mer et air dans la plus grande attaque contre un État européen depuis la Seconde Guerre mondiale.

"Vous avez un environnement sans risque qui se produit depuis des mois maintenant, et qui, d'une certaine manière, a augmenté la demande de dollars numériques, et donc nous avons certainement vu à la fin de l'année dernière et jusqu'à aujourd'hui une croissance assez importante de la demande d'USDC", a déclaré Jeremy Allaire, cofondateur et directeur général de Circle, faisant référence à la pièce USD stablecoin, arrimée au dollar américain sur une base de 1 pour 1.

La pièce USD était en hausse de 0,1 % à 1 dollar, selon les données de Coinmarketcap. Parmi les plus grands gagnants de stablecoins, citons Fei USD, un stablecoin dans l'espace de la finance décentralisée, qui était en hausse de 1,2%, et Liquity USD, qui a augmenté de 1,4%.

"Alors que les stablecoins ont une fourchette beaucoup plus étroite et moins de volatilité que d'autres actifs cryptographiques, en réalité, leur offre est limitée", a déclaré Joe DiPasquale, directeur général de BitBull Capital, qui gère des fonds cryptographiques.

"Lorsqu'il y a un pic de demande pour des actifs comme l'USDC sur les échanges, il est possible de voir leur valeur augmenter d'une fraction de pour cent, comme nous l'avons vu au cours des dernières 24 heures", a-t-il ajouté.

L'invasion russe a atténué l'idée que le bitcoin est une valeur refuge, selon les analystes. En fait, la plus grande cryptomonnaie du monde s'est plutôt comportée comme un actif à risque. Depuis le début de l'année, lorsque la crise russo-ukrainienne a commencé à percoler, le bitcoin a perdu 22 % de sa valeur par rapport au dollar.

Les investisseurs se sont rués sur les bons du Trésor et le dollar américain, et même sur l'or, l'actif qui a été comparé au bitcoin.

Le rendement de référence du Trésor américain a baissé d'environ 4 points de base à 1,9425%, en raison de la hausse des cours, tandis que le dollar Index a atteint son plus haut niveau depuis fin juin 2020. Il était dernièrement en hausse de 1,2 % à 97,382.

L'or a bondi à son plus haut depuis septembre 2020. Il a changé de mains pour la dernière fois à 1 922 $, en hausse de 0,8 %.