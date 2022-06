Les stars de la téléréalité "Chrisley Knows Best" reconnues coupables de fraude et d'évasion fiscale

Les verdicts de culpabilité à l'encontre des Chrisley et de leur comptable, Peter Tarantino, ont clôturé un procès de trois semaines devant le tribunal fédéral d'Atlanta, selon un communiqué du procureur fédéral du district nord de la Géorgie.

Les Chrisley étaient accusés d'avoir présenté de faux relevés bancaires, des rapports d'audit et des états financiers personnels pour obtenir des millions de dollars de prêts personnels auprès de banques communautaires de la région d'Atlanta avant que le couple ne devienne des stars de la télévision.

Selon les procureurs, le couple a dépensé l'argent en voitures de luxe, vêtements de marque, immobilier et voyages, tout en utilisant de nouveaux prêts bidons pour rembourser certains des anciens. Todd Chrisley a finalement déposé le bilan pour se libérer de plus de 20 millions de dollars de dettes.

La procédure de faillite en 2014 a également coïncidé avec l'obtention par le couple de sa propre émission de télé-réalité sur USA Network, "Chrisley Knows Best", qui présente Todd Chrisley comme un magnat de l'immobilier de Géorgie et le patriarche d'une riche famille vivant dans la région d'Atlanta.

Cherchant à échapper au recouvrement de 500 000 $ d'impôts impayés dus par Todd Chrisley, le couple a ouvert les comptes bancaires d'une société de prêt de la famille au nom de sa femme, avant d'en transférer la propriété à sa belle-mère, selon les procureurs.

Dans le même temps, selon les procureurs, le couple a omis de remplir des déclarations de revenus ou de payer des impôts de 2013 à 2016, alors même qu'ils gagnaient des millions grâce à leur émission de télévision, selon les procureurs.

Le jury de première instance a rendu des verdicts de culpabilité pour tous les chefs d'accusation, y compris les accusations de fraude fiscale, de complot pour commettre une fraude bancaire et de complot pour frauder l'Internal Revenue Service. Julie Chrisley a également été reconnue coupable de fraude électronique et d'obstruction à la justice. La sentence a été fixée au 6 octobre.

La condamnation intervient un mois après que "Chrisley Knows Best" a été renouvelée pour une 10e saison sur USA Network, tandis que la chaîne de divertissement E ! a choisi une quatrième saison de la série dérivée "Growing Up Chrisley", selon la publication spécialisée de Hollywood Variety.

Le mois dernier, E ! a également donné son feu vert à la production d'une nouvelle série de rencontres "Love Limo", dont la vedette et le producteur sont Todd Chrisley, selon Variety.