Les entreprises européennes financées par du capital-risque signent des contrats de dette convertible de plus en plus complexes qui risquent de donner aux investisseurs plus de contrôle ou des paiements plus importants à l'avenir, ont déclaré à Reuters des personnes impliquées dans ces opérations.

Les taux d'intérêt ultra-bas ont permis aux entreprises en pleine croissance de réaliser des tours de financement par actions à des valorisations très élevées lors d'un boom en 2020 et 2021. Mais avec le tarissement du financement par capital-risque, les entreprises et leurs investisseurs se sont méfiés des cycles de financement par capitaux propres qui risquaient d'établir une nouvelle évaluation plus basse.

La dette convertible, qui se transforme en capital après une période déterminée, peut permettre aux fondateurs d'une entreprise de lever des fonds rapidement et à titre privé, sans publier une évaluation actualisée.

Le volume de la dette convertible émise par les entreprises européennes financées par du capital-risque a atteint le chiffre record de 2,5 milliards de dollars en 2023, contre 1,7 milliard de dollars en 2022, selon les données de Dealroom compilées pour Reuters.

Mais à mesure que les transactions deviennent plus complexes, elles peuvent offrir aux investisseurs plus d'avantages et créer des risques pour les entreprises, selon les entretiens de Reuters avec des avocats, des fondateurs d'entreprises et un investisseur familier avec les transactions.

"Si vous ne savez pas ce que vous faites, la dette structurée peut être un cheval de Troie", a déclaré Ali Niknam, PDG de la banque numérique néerlandaise Bunq, qui a levé des fonds par le biais de la dette convertible dans une entreprise précédente.

"Si, pour une raison ou une autre, vous ne réussissez pas et que la dette est convertie, les gens perdent parfois le contrôle.

James Wootton, associé du cabinet d'avocats Linklaters, a déclaré que les entreprises ayant plus de mal à lever des fonds, le pouvoir s'est déplacé vers les investisseurs.

Cela signifie que les transactions deviennent de plus en plus "structurées", avec des conditions qui favorisent les investisseurs, par exemple en leur accordant des parts plus importantes si la direction n'atteint pas certains objectifs.

Les transactions peuvent être structurées de manière à inciter l'entreprise à s'introduire en bourse ou à lever davantage de fonds, par exemple en prévoyant des taux d'intérêt qui s'accumulent au fil du temps, a expliqué M. Wootton.

Les nouvelles obligations convertibles comportent des clauses qui accordent aux investisseurs plus de capital si les marges bénéficiaires tombent en dessous d'un certain niveau ou si les objectifs financiers ne sont pas atteints, a déclaré un investisseur en capital-risque connaissant bien les récentes opérations convertibles, sous couvert d'anonymat.

Les feuilles de modalités contiennent également des accords selon lesquels plus le temps passe jusqu'à l'introduction en bourse, plus la décote à laquelle la dette est convertie en actions est importante, a ajouté l'investisseur.

Pour certains, les convertibles offrent la possibilité d'obtenir un financement alternatif à plus long terme en attendant que les conditions du marché du capital-risque s'améliorent.

Josef Fuss, associé du cabinet d'avocats Taylor Wessing, basé à Londres, qui a travaillé sur des opérations récentes, a déclaré qu'il avait constaté une augmentation de la taille et de la durée des obligations convertibles.

"Vous bottez en touche et vous dites que nous sommes tous optimistes, que dans 18 mois, 24 mois, le monde sera différent, espérons-le, et que nous pourrons alors discuter de l'évaluation - c'est le principe de base", a-t-il déclaré.

LE MARCHÉ LE PLUS DIFFICILE

Les levées de fonds en Europe ont fortement ralenti, passant de 130 milliards de dollars en 2021 à 62 milliards de dollars en 2023, selon les données de PitchBook, laissant certaines entreprises en phase de démarrage dans une situation de pénurie de financement alors qu'elles brûlent leurs liquidités.

"C'est le marché le plus difficile sur lequel j'ai travaillé dans ma carrière professionnelle", a déclaré James Downing, qui travaille dans la finance depuis 20 ans et qui est directeur général pour l'Europe chez Hercules, un prêteur de capital-risque.

Hercules a prêté environ 200 millions de dollars au Royaume-Uni et en Europe l'année dernière, contre environ 400 millions de dollars en 2022.

"Les start-ups ne sont plus aussi prêtes qu'elles l'étaient il y a quelques années, lorsqu'elles disposaient d'un capital-risque abondant", a déclaré M. Downing, ajoutant que les entreprises de fintech, de logiciels et les sociétés axées sur les consommateurs étaient celles qui manquaient le plus rapidement de liquidités.

Les prêts bancaires traditionnels ne sont pas accessibles à tous et peuvent être coûteux - les taux du marché sont d'environ 9 à 13 % pour les entreprises en phase de démarrage et de 7,5 à 10 % pour les entreprises en phase de développement, a déclaré Sonya Iovieno, responsable de la banque de risque et de croissance chez HSBC Innovation Banking.

Certes, toutes les entreprises qui recourent à la dette ne sont pas à court de liquidités ou n'évitent pas une réévaluation, et les obligations convertibles ne sont pas nécessairement risquées, ont déclaré les acteurs de l'industrie qui ont parlé à Reuters.

L'entreprise norvégienne Morrow, spécialisée dans les batteries lithium-ion, fait partie des sociétés soutenues par le capital-risque qui ont contribué à faire grimper la dette convertible émise par les jeunes entreprises au niveau record de l'année dernière.

Morrow a déclaré à Reuters qu'elle avait placé un prêt convertible l'année dernière auprès de ses principaux actionnaires.

"Comme d'autres jeunes entreprises, Morrow Batteries a constaté que les marchés des capitaux étaient devenus plus difficiles ces deux dernières années pour les entreprises en phase d'expansion comme la nôtre", a déclaré le PDG Lars Christian Bacher dans des commentaires envoyés par courrier électronique.

Les entreprises en phase de démarrage commencent également à goûter aux obligations convertibles. Le fabricant suédois de batteries Northvolt a levé 3,5 milliards de dollars sous forme de dette de ce type depuis 2022 et les sociétés cotées en bourse aux États-Unis se tournent vers les obligations convertibles pour économiser sur les coûts d'intérêt.

Si les sociétés de capital-risque sont optimistes quant à la reprise des levées de fonds lorsque les taux baisseront, certaines entreprises pourraient ne pas être en mesure de résister indéfiniment à la baisse des valorisations, a déclaré Gerhard Kling, titulaire de la chaire de finance de l'université d'Aberdeen.

"Retarder les réévaluations n'est pas une bonne stratégie parce qu'en fin de compte, c'est la vérité, elle sort, vous ne pouvez pas y échapper", a-t-il déclaré. "C'est un peu un pari, vous espérez que les conditions du marché s'améliorent, mais je ne suis pas entièrement convaincu que ce sera le cas.