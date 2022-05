Les startups britanniques de batteries pour véhicules électriques ont besoin d'une aide financière ou risquent de manquer le coche - étude

Seul le secteur privé peut fournir suffisamment de financement pour alimenter la transition vers des transports à zéro émission - avec des cellules de batteries, des produits chimiques et d'autres parties de la chaîne d'approvisionnement qui pourraient valoir jusqu'à 24 milliards par an d'ici 2025, selon "Powering the Drive to Net Zero", publié par la Coalition pour la décarbonisation du transport routier (CDRT).

Mais les investisseurs privés se méfient des startups dans un domaine où les revenus futurs ne sont pas certains, selon l'étude.

La Grande-Bretagne doit agir rapidement en raison des règles du Brexit qui dicteront la proportion d'une voiture qui doit être fabriquée localement si elle doit être exportée vers l'Union européenne - le marché de la plupart des voitures britanniques - et parce que les constructeurs automobiles choisissent déjà les fournisseurs pour leur prochaine génération de VE.

Le directeur du programme CDRT, Lauren Pamma, a déclaré à Reuters que le gouvernement britannique réussit bien à encourager la recherche et le développement précoces, mais "ensuite, il ne passe pas à l'échelle".

"Il y a un grand soutien du gouvernement au début, mais ensuite ils (les startups) ont cette vallée de la mort où... ils ne peuvent pas obtenir de financement jusqu'à ce qu'ils puissent prouver qu'ils fabriquent à l'échelle", a déclaré Pamma.

La CDRT, fondée par le Green Finance Institute, un partenariat public-privé axé sur les investissements dans les technologies à faible émission de carbone, recommande au gouvernement de fournir des garanties de capital pour encourager les investisseurs privés à parier sur les start-ups de la chaîne d'approvisionnement des batteries de VE au lieu de fournir des subventions.

La coalition recommande également d'éduquer les investisseurs sur la technologie des batteries et ses perspectives.

"Nous devons faire comprendre aux investisseurs que c'est un secteur qui générera des rendements et qu'il faut s'en réjouir", a déclaré Mme Pamma.

En janvier, la start-up Britishvolt, spécialisée dans les batteries pour VE, a obtenu le soutien du gouvernement pour une usine de batteries dans le nord de l'Angleterre, permettant ainsi un financement privé de 1,7 milliard de livres (2,31 milliards de dollars) et stimulant les efforts nationaux pour construire des voitures à zéro émission.