Les stocks d'huile de palme de la Malaisie à la fin avril atteignent leur niveau le plus élevé depuis cinq mois en raison de la chute des exportations.

Les stocks d'huile de palme de Malaisie à la fin du mois d'avril ont atteint un pic de cinq mois en raison d'une amélioration de la production et d'une baisse plus importante que prévu des exportations, selon les données de l'organisme de réglementation du secteur mardi. Les stocks du deuxième plus grand producteur mondial ont augmenté de 11,48 % par rapport au mois précédent pour atteindre 1,64 million de tonnes, une hausse pour la première fois en six mois, selon le Malaysian Palm Oil Board (MPOB). La production d'huile de palme brute a augmenté de 3,6 % par rapport à mars pour atteindre 1,46 million de tonnes, son plus haut niveau depuis novembre. Les exportations d'huile de palme ont baissé de 17,73 % à 1,05 million de tonnes, ce qui est inférieur aux attentes du marché. Le plongeon des exportations reflète l'impact des restrictions COVID-19 continues de la Chine dans les grandes villes, et la baisse des expéditions vers le Pakistan, l'Iran et le Bangladesh, a déclaré Sathia Varqa, cofondateur de Palm Oil Analytics, basé à Singapour. Mais en mai, les exportations de la Malaisie devraient monter en flèche en raison de l'interdiction par l'Indonésie, premier producteur, des expéditions de grades bruts et raffinés, a déclaré Anilkumar Bagani, responsable de la recherche chez Sunvin Group, courtier en huiles végétales basé à Mumbai. "Il n'y a aucune clarté quant à la date à laquelle l'Indonésie lèvera son interdiction d'exporter de l'huile de palme et le marché a du mal à digérer le manque de demande des marchés de destination en raison des prix encore élevés de l'huile de palme à proximité", a-t-il ajouté. La production, cependant, devrait diminuer en raison des vacances du Ramadan pendant la première semaine de mai, a déclaré Bagani. Voici la répartition des chiffres du Malaysian Palm Oil Board et des estimations de Reuters pour avril (volumes en tonnes) : Avril Avril 2022 Mars Avril 2022 sondage 2022* 2021 Production 1.462.021 1.480.000 1.411.215 1.528.121 Stocks 1.641.994 1.550.000 1.472.844 1.545.905 Exportations 1.054,550 1,195,000 1,281,739 1,346,326 Importations 76,395 95,000 84,871 109,847 *indique des chiffres révisés par le Malaysian Palm Oil Board (Reportage de Rozanna Latiff ; Montage de Ed Davies et Kanupriya Kapoor)