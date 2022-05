Les stocks d'huile de palme de la Malaisie à la fin avril en hausse après cinq mois de baisse

Les stocks d'huile de palme de Malaisie à la fin du mois d'avril ont probablement augmenté pour la première fois en six mois en raison d'une hausse de la production et des importations, selon une enquête de Reuters vendredi. Les stocks ont été vus en hausse de 5,2 % par rapport au mois précédent pour atteindre 1,55 million de tonnes, leur plus haut niveau depuis janvier, selon l'estimation médiane de huit planteurs, négociants et analystes interrogés par Reuters. < MYPOMS-TPO> La production du deuxième plus grand producteur mondial a été évaluée à 4,9 % de plus pour atteindre un pic de cinq mois de 1,48 million de tonnes. < MYPOMP-CPOTT> Les exportations ont probablement chuté de 5,6 % à 1,2 million de tonnes, tandis que les importations ont été vues en hausse de près de 12 % à 95 000 tonnes. < MYPOME-PO> Entre-temps, les arpenteurs de cargaisons ont estimé une baisse plus marquée de 13,6 % à 16 % des exportations, car les principaux acheteurs, la Chine, l'Inde et l'Europe, ont ralenti leurs achats dans un contexte de flambée des prix. "La politique de l'Indonésie sera extrêmement critique pour le mois de mai", a déclaré Ronny Lau, un négociant de Four Bung, une société de négoce de matières premières basée à Singapour. La demande d'exportation d'huile de palme malaisienne devrait augmenter après que le principal producteur, l'Indonésie, ait temporairement interdit les expéditions le mois dernier, dans le but de maîtriser la flambée des prix de l'huile de cuisson. Cette politique entraînera une augmentation de la demande étrangère qui se déplacera vers la Malaisie et la Thaïlande, a déclaré Marcello Cultrera, un courtier indépendant à Kuala Lumpur. Les exportations de l'Indonésie diminueront de 1,3 million de tonnes pour atteindre 1,5 million de tonnes, ce qui entraînera une augmentation des stocks en mai, a déclaré Cultrera. Toutefois, les négociants et les analystes ont déclaré que l'interdiction, qui est entrée en vigueur le 28 avril et a poussé les prix de référence à un niveau record à la clôture, ne durera que quelques semaines car l'Indonésie compte sur les taxes à l'exportation pour financer son programme de biodiesel. Le Malaysian Palm Oil Board publiera ses données le 10 mai. Répartition des estimations d'avril (en tonnes) : Fourchette Médiane Production 1 400 000-1 538 224 1 480 000 Exportations 900 000-1 391 900 1 195 000 Importations 50 000-120 000 95 000 Stocks de clôture 1 467 000-1 754 586 1 550 000 * Les stocks officiels de 1 472 810 tonnes en mars plus la production et les importations estimées ci-dessus donnent une offre totale de 3 047 810 tonnes en avril. Sur la base de la médiane des exportations et de l'estimation des stocks de clôture, la consommation intérieure de la Malaisie en avril est estimée à 302 810 tonnes. (Reportage de Mei Mei Chu ; Montage de Kanupriya Kapoor et Subhranshu Sahu)