Les stocks de gaz naturel liquéfié (GNL) détenus par les compagnies d'électricité japonaises ont atteint leur niveau le plus bas depuis plus d'un an, alors que l'été chaud stimule l'utilisation des climatiseurs et que les typhons retardent les cargaisons, selon des données publiées mercredi par le ministère japonais de l'industrie.

Le Japon et la Chine sont les plus gros importateurs de GNL au monde, mais le Japon a récemment réduit ses importations en raison du redémarrage des réacteurs nucléaires et de l'augmentation des énergies renouvelables, qui réduisent les besoins en combustibles fossiles.

Les stocks de GNL détenus par les compagnies d'électricité japonaises, un indicateur clé et le plus récent du niveau des stocks, étaient en baisse à 1,81 million de tonnes métriques au 20 août, selon les données publiées par le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie (METI).

Il s'agit du niveau le plus bas depuis avril 2022, en baisse par rapport aux 1,94 millions de tonnes détenues une semaine auparavant et par rapport aux 2,75 millions de tonnes détenues à la fin du mois d'août de l'année dernière, selon les données. Le dernier niveau est également inférieur à 2 millions de tonnes de la moyenne quinquennale pour le mois d'août.

Les compagnies d'électricité détiennent en général environ la moitié des stocks de GNL du pays, selon la société publique Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC), qui surveille les flux et les prix du GNL dans le pays.

La baisse des stocks reflète la hausse de la demande d'électricité pour la climatisation pendant l'été chaud et les récents typhons qui ont retardé certaines livraisons de cargaisons, a déclaré Shinnosuke Kojima, un fonctionnaire du METI qui s'occupe des données des compagnies d'électricité.

Le METI estime que cette baisse est temporaire et ne constitue pas une menace de pénurie de GNL, a-t-il déclaré à Reuters.

Les stocks de GNL détenus par les fournisseurs de gaz de ville japonais s'élevaient à 2,71 millions de tonnes fin mai, contre 2,58 millions de tonnes fin avril, selon les dernières données disponibles du METI.

L'été actuel est l'un des plus chauds au monde, y compris au Japon, où les températures à Tokyo ont frôlé ou dépassé les 35 degrés Celsius (95 degrés Fahrenheit). (Reportage de Yuka Obayashi et Katya Golubkova ; Rédaction de Rashmi Aich)