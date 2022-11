Les stocks de brut américains augmentent, les stocks de carburant diminuent - EIA

Les stocks de pétrole brut ont augmenté de 3,9 millions de barils la semaine dernière pour atteindre 440,8 millions de barils, soit le niveau le plus élevé depuis juillet 2021. Les analystes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse de 1,4 million de barils.

La production pétrolière américaine a augmenté de 200 000 barils par jour pour atteindre 12,1 millions de bpj, le plus haut niveau depuis septembre, selon l'EIA.

"Le rapport est une fois de plus mitigé mais penche vers la baisse avec l'accumulation de pétrole brut et le bond de la production nationale", a déclaré John Kilduff, associé chez Again Capital LLC à New York.

Pendant ce temps, les stocks d'essence ont diminué d'environ 900 000 barils au cours de la semaine pour atteindre 205,7 millions de barils, a déclaré l'EIA, le plus bas depuis novembre 2014. Les analystes prévoyaient une baisse de 1,1 million de barils.

Sur la côte Est, les stocks d'essence sont tombés à leur plus bas niveau depuis décembre 2012, tandis que sur la côte du Golfe, les stocks sont tombés à leur plus bas niveau depuis mars 2021, selon les données de l'EIA.

Les stocks de produits distillés, qui comprennent le diesel et le mazout de chauffage, ont diminué d'environ 500 000 barils au cours de la semaine pour atteindre 106,3 millions de barils, contre les attentes d'une baisse de 0,8 million de barils, selon les données de l'EIA.

La moyenne sur quatre semaines des produits fournis - un indicateur de la demande - a atteint son niveau le plus élevé depuis mars, selon les données.

"La demande d'essence se maintient", a déclaré Tony Headrick, analyste du marché de l'énergie chez CHS Hedging. "Les raffineries continuent d'être incitées à maximiser leur production".

La production de brut des raffineries a augmenté de 247 000 barils par jour au cours de la dernière semaine, selon l'EIA.

Les taux d'utilisation des raffineries ont augmenté de 1,5 point de pourcentage au cours de la semaine.

Les stocks de brut au centre de livraison de Cushing, Oklahoma, ont diminué de 923 000 barils au cours de la semaine dernière, selon l'EIA.

Les importations nettes de pétrole brut des États-Unis ont augmenté la semaine dernière de 653 000 barils par jour, selon l'agence.