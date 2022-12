Les stocks de brut américains baissent ; les stocks de carburant affichent de fortes hausses -EIA

Les stocks de pétrole brut ont diminué de 5,2 millions de barils au cours de la semaine du 2 décembre pour atteindre 413,9 millions de barils, une baisse qui a largement dépassé les attentes des analystes interrogés par Reuters, qui prévoyaient une baisse de 3,3 millions de barils.

Les stocks de distillats, qui comprennent le diesel et le mazout de chauffage, ont augmenté de 6,2 millions de barils au cours de la semaine pour atteindre 118,8 millions de barils, contre les attentes d'une hausse de 2,2 millions de barils, selon les données de l'EIA. Cette forte augmentation est intervenue alors que les mois d'hiver plus froids sont généralement une période de plus forte demande pour ce produit.

"La situation des distillats fait la une ici", a déclaré Bob Yawger, directeur des contrats à terme sur l'énergie chez Mizuho à New York. "Vous fabriquez beaucoup de distillats, et le chiffre de la demande est encore en baisse cette semaine. C'est le premier rapport de décembre et vous avez toujours une demande qui va vers le sud, pas vers le nord."

Les stocks d'essence américains ont augmenté de 5,3 millions de barils au cours de la semaine pour atteindre 219,1 millions de barils, a déclaré l'EIA, alors que les analystes prévoyaient, dans un sondage Reuters, une hausse de 2,7 millions de barils.

Les taux d'utilisation des raffineries ont augmenté de 0,3 point de pourcentage au cours de la semaine pour atteindre 95,5 %, le plus haut niveau depuis août 2019, selon les données de l'EIA.

Pendant ce temps, la production américaine de brut a augmenté pour atteindre 12,2 millions de barils par jour, le plus haut niveau depuis août.

Les stocks de brut au hub de livraison de Cushing, en Oklahoma, ont diminué de 373 000 barils au cours de la semaine dernière, selon l'EIA.

La production de brut dans les raffineries a diminué de 53 000 barils par jour au cours de la semaine dernière, selon l'EIA.

Les importations nettes de pétrole brut des États-Unis ont augmenté de 1,49 million de barils par jour, selon l'EIA.