Les stocks d'huile de palme de la Malaisie à la fin du mois de mai devraient augmenter alors que la production atteint son niveau le plus élevé depuis le début de l'année et que les exportations restent stables, selon une enquête Reuters réalisée mardi.

Les stocks devraient augmenter de 6,8% par rapport à avril pour atteindre 1,6 million de tonnes, mettant fin à une baisse de trois mois, selon l'estimation médiane de neuf négociants et analystes interrogés par Reuters.

Ce chiffre est supérieur d'environ 5 % à celui d'il y a un an.

La production du deuxième producteur mondial devrait augmenter de 21 % pour atteindre 1,45 million de tonnes, soit le niveau le plus élevé depuis décembre.

Des conditions météorologiques favorables, un plus grand nombre de jours de récolte et une amélioration des rendements par rapport au mois précédent ont contribué à l'augmentation de la production, a déclaré Nagaraj Meda, directeur général de TransGraph Consulting.

Les exportations devraient augmenter de 0,7 % pour atteindre 1,08 million de tonnes, en raison d'une concurrence plus rude de la part de son grand rival, l'Indonésie, qui a abaissé ses droits à l'exportation ces dernières semaines pour tenter d'augmenter les exportations.

Les acheteurs de l'Inde, principal importateur, ont annulé des cargaisons d'huile de palme coûteuses et les ont remplacées par de l'huile de soja et de l'huile de tournesol moins chères, ce qui a fait chuter les importations indiennes d'huile de palme en mai à leur niveau le plus bas depuis 27 mois, ont déclaré les négociants à Reuters.

La récente tendance à la baisse des prix de référence de l'huile de palme brute de Malaisie, qui ont chuté de 19 % depuis le début de l'année, a contribué à améliorer sa compétitivité par rapport aux huiles douces.

Les analystes ont déclaré que les expéditions en provenance de Malaisie devraient s'améliorer à partir de juin en raison de l'augmentation de la production et de l'amélioration de la demande des principales destinations.

Le Malaysian Palm Oil Board (MPOB) devrait publier ses données le 12 juin.

Ventilation des estimations pour le mois de mai (en tonnes) :

Fourchette Médiane

Production 1 292 000-1 600 000 1 450 000

Exportations 1 020 725-1 400 000 1 082 000

Importations 0-126 000 40 000

Stocks de clôture 1 475 500-1 752 000 1 600 000

* Les stocks officiels de 1 497 535 tonnes en avril plus les estimations de la production et des importations ci-dessus donnent une offre totale de 2 987 535 tonnes pour le mois de mai. Sur la base de la médiane des exportations et des stocks de clôture, la consommation intérieure de la Malaisie en mai est estimée à 305 535 tonnes.