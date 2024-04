Les stocks des grossistes américains ont fortement augmenté en février, ce qui laisse penser que les stocks pourraient contribuer à la croissance économique au premier trimestre.

Le Bureau du recensement du département du commerce a déclaré mercredi que les stocks des grossistes avaient augmenté de 0,5 % le mois dernier, selon les estimations. Les stocks des grossistes ont baissé de 0,2% en janvier. Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à ce que les stocks ne soient pas révisés.

Les stocks sont un élément clé du produit intérieur brut. Ils ont baissé de 1,5 % en février en glissement annuel.

L'investissement dans les stocks privés a réduit de 0,47 % le taux de croissance du PIB au quatrième trimestre, après avoir donné une forte impulsion au troisième trimestre. L'économie a progressé à un taux annualisé de 3,4 % au cours du trimestre octobre-décembre. Les estimations de croissance pour le premier trimestre atteignent actuellement un rythme de 2,5 %.

Les stocks de véhicules automobiles en gros ont augmenté de 0,9 %. Les stocks de bois d'œuvre et d'équipements professionnels ainsi que de métaux et de machines ont augmenté. En revanche, les stocks de produits agricoles et de pétrole ont diminué. Hors automobiles, les stocks des grossistes ont augmenté de 0,5 % en février. Cette composante entre dans le calcul du PIB.

Les ventes des grossistes ont augmenté de 2,3 % après avoir diminué de 1,4 % en janvier. Le rythme des ventes de février indique qu'il faudrait 1,34 mois aux grossistes pour écouler leurs stocks, contre 1,36 mois en janvier.