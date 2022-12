Matières premières : Les stocks hebdomadaires américains de pétrole brut augmentent

Washington (awp/afp) - Les réserves commerciales de pétrole brut aux Etats-Unis ont augmenté la semaine dernière, surprenant les analystes qui s'attendaient à une baisse, selon des chiffres publiés jeudi par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).

Durant la semaine achevée le 23 décembre, ces stocks commerciaux ont progressé de 700.000 barils, alors que les analystes prévoyaient une diminution de 1,2 million, selon un consensus établi par l'agence Bloomberg.

Une accélération de l'activité des raffineries, une augmentation des importations et la diminution des exportations expliquent notamment le gonflement de ces stocks, qui se montaient à 419 millions de barils.

Les stocks d'essence en revanche ont fondu de 3,1 millions de barils, alors que les prévisions tablaient sur une augmentation d'un demi-million. Les réserves de produits distillés (diesel, fioul) ont reculé de 300.000 barils, au lieu du repli d'un million de barils prévu.

"Les analystes s'attendaient à ce que le temps froid ait un impact sur les raffineries, mais les données sur les stocks s'arrêtaient au vendredi 23" décembre avant que le blizzard et les froides températures ne s'étendent à une grande partie du pays, a indiqué à l'AFP Andy Lipow de Lipow Oil Associates.

Les chiffres publiés jeudi "ne reflètent pas encore l'impact du froid, mais on sait déjà que les capacités des raffineries de la côte du golfe du Mexique au Texas ont été diminuées de 2 millions de barils par jour cette semaine à cause des intempéries", a détaillé le spécialiste. "On risque donc de voir un impact bien plus important des conditions climatiques sur les stocks la semaine prochaine", a-t-il ajouté.

Les cours de l'or noir, qui dans un premier temps avaient accentué leur recul jeudi, le prix du baril de West Texas Intermediate (WTI) perdant jusqu'à 1,80%, modéraient leur baisse vers 17H00 GMT.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février ne cédait plus que 1,27% à 82,20 dollars.

Son équivalent américain, le baril de WTI pour livraison le même mois, perdait 1,05% à 78,12 dollars.

La semaine dernière, les capacités des raffineries ont augmenté pour travailler à 92% contre 90,9% la semaine d'avant.

Autre raison expliquant le gonflement des stocks hebdomadaires de brut: les importations ont grimpé de 433.000 barils par jour (b/j), à 6,2 millions b/j, tandis que les importations ont reculé de 895.000 b/j, à 3,4 millions b/j.

Le gouvernement américain a par ailleurs continué à puiser dans ses réserves stratégiques à hauteur de 3,5 millions de barils. Elles se situent à leur plus bas niveau depuis fin 1983.

L'administration du président Joe Biden a entamé la reconstitution de ces réserves stratégiques, mais le résultat ne se matérialisera pas avant plusieurs semaines.

La consommation de produits pétroliers a augmenté à 22,8 millions b/j, contre 20,9 millions la semaine précédente. La production, elle, est restée quasiment stable à 12 millions b/j, contre 12,1 millions.

afp/rp