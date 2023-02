Les stratèges obligataires revoient à la hausse les prévisions de rendement du Trésor américain : Sondage Reuters

Les transactions sur le marché obligataire se reflètent souvent dans les prévisions de rendement ultérieures, mais des changements de direction aussi abrupts en l'espace de deux mois seulement dans une enquête qui tend à saisir les changements progressifs soulignent le potentiel de volatilité cette année.

Cela montre également à quel point les stratèges du marché sont préoccupés par la probabilité que le déclin de l'inflation américaine - qui a fortement baissé par rapport aux sommets de plusieurs décennies atteints l'année dernière - puisse s'arrêter à un niveau bien supérieur à l'objectif de 2 % de la Fed.

Jusqu'à récemment, les marchés obligataires se sont opposés à l'orientation constante de la Fed depuis la fin de l'année dernière, selon laquelle les décideurs n'ont pas l'intention de réduire rapidement le taux des fonds fédéraux une fois qu'ils auront atteint le taux terminal - et ce, dans plusieurs mois encore.

Ainsi, alors que le sondage a montré que les rendements des bons du Trésor américain ont baissé par rapport à leurs sommets actuels, beaucoup d'entre eux ont déclaré qu'il y avait des risques à la hausse pour cette perspective.

Ce que de nombreux stratèges du marché ont sous-estimé jusqu'à présent cette année, c'est la force de l'économie américaine ainsi que la production mondiale plus large, ce qui devrait permettre aux banques centrales de rester en mode de resserrement pendant plus longtemps que ce que beaucoup pensaient.

"À court et à long terme, les marchés s'adaptent à cette notion, que franchement je soupçonnais depuis longtemps, qu'il n'y aurait pas beaucoup de récessions dans le monde", a déclaré Robert Tipp, stratège en chef des investissements et responsable des obligations mondiales chez PGIM Fixed Income.

"Il y a aussi un certain risque lié à la baisse observée dans certaines mesures d'inflation locales - certains signes indiquent que nous pourrions avoir un autre rebondissement de l'inflation, ou qu'elle va se stabiliser à un niveau un peu élevé pour les banques centrales."

Selon le sondage réalisé du 16 au 23 février auprès de 40 stratèges en valeurs à revenu fixe, les bons du Trésor à 10 ans devraient rapporter 3,71 %, 3,66 % et 3,40 % au cours des trois, six et douze prochains mois, contre 3,70 %, 3,60 % et 3,25 %.

Les rendements américains à deux ans, les plus sensibles aux attentes de la Fed en matière de taux, devraient baisser d'environ 4,71 % actuellement à 3,69 % dans un an. Cela se compare à 3,52 % dans le sondage du mois dernier.

Toutes les prévisions médianes ont été revues à la hausse par rapport à l'enquête du mois dernier.

Une majorité de près de 60 % des analystes, 10 sur 17, qui ont répondu à une question supplémentaire ont déclaré que la probabilité que le rendement du Trésor américain à 10 ans revienne au sommet de l'année dernière au cours des trois prochains mois était élevée. Les sept autres ont dit faible.

"Nous pensons que les niveaux actuels à l'extrémité longue de la courbe sont attrayants. L'ampleur du resserrement de la politique monétaire évalué dans les contrats à terme est largement conforme à nos prévisions, et bien que l'inflation puisse rester volatile à court terme, la tendance désinflationniste s'accélérera, selon nous, dans les mois à venir", a noté Elia Lattuga, stratège cross asset et directeur adjoint de la recherche stratégique chez UniCredit.

"Cela dit, les impulsions monétaires sont toujours une source de vents contraires pour l'appétit pour le risque. Les effets du resserrement opéré jusqu'à présent pourraient se faire sentir avec un certain retard et déclencher des accès de volatilité."