Les stratégies de portage pourraient offrir des revenus intéressants, estime Muzinich

Au cours de la semaine qui s'est terminée le 9 septembre 2022, les actifs risqués ont commencé à retracer les baisses initiées après le discours du président de la Fed à Jackson Hole, rappelle Warren Hylan, gestionnaire de portefeuille spécialisé dans les marchés émergents chez Muzinich. Les actions ont clôturé en hausse et le crédit high yield a surperformé le crédit investment grade. Le sentiment s'est amélioré alors que le dollar américain s'est affaibli par rapport à toutes les devises des pays du G10, à l'exception du yen japonais.



Les prix de l'énergie ont continué à chuter, sous l'effet de la hausse des stocks de pétrole brut aux États-Unis et de la baisse des attentes du marché sur la demande, la Chine ne devrait connaitre qu'une croissance deux fois moins rapide que la moyenne des cinq dernières années.



Même l'annonce de l'Opep+ de réduire la production de 100 000 barils par jour le mois prochain a eu peu d'impact sur les prix de l'énergie.



C'était presque comme si les investisseurs avaient décidé que toutes les mauvaises nouvelles étaient déjà prises en compte, que les pires craintes se réalisaient, et qu'aucune nouvelle information ne pouvait aggraver la situation. Donc le marché est passé à l'achat !



Les actifs risqués montrent maintenant des signes qu'ils évoluent dans un trading range, observe Warren Hylan.



Il semble que les mauvaises nouvelles soient connues, et que la situation s'est éclaircie, poursuit le gérant. Comme rien ne pousse les prix plus bas, un retracement a été amorcé.



Pourtant ajoute-t-il, les problèmes identifiés sont loin d'être résolus, ce qui limite la hausse aux précédents sommets.



Selon le gérant, il se pourrait maintenant que nous restions dans une fourchette pour le reste de l'année 2022, sans qu'une nouvelle tendance à la hausse ou à la baisse ne se dessine. Dans ce scénario, Muzinich pense que les stratégies de portage pourraient offrir des revenus intéressants pendant que les investisseurs patientent.