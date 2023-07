Les grands studios de cinéma et de télévision ont offert aux acteurs hollywoodiens plus d'un milliard de dollars de rémunération et d'avantages supplémentaires avant que le syndicat SAG-AFTRA n'appelle à la grève la semaine dernière, a déclaré lundi un groupe représentant les entreprises de médias.

L'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), qui négocie au nom de Netflix Inc, Walt Disney Co, Warner Bros Discovery et d'autres, a déclaré que SAG-AFTRA "continue de mal décrire les négociations".

SAG-AFTRA a déclenché une grève jeudi dernier après que les négociateurs du syndicat ont déclaré qu'ils n'étaient pas parvenus à un accord avec les studios sur un nouveau contrat de trois ans prévoyant des avantages plus importants et des limites à l'utilisation de leurs images par l'intelligence artificielle.

"L'accord que SAG-AFTRA a rejeté le 12 juillet vaut plus d'un milliard de dollars en augmentations salariales, en cotisations de retraite et de santé et en augmentations résiduelles, et comprend des protections inédites sur sa durée de trois ans, y compris expressément en ce qui concerne l'intelligence artificielle", a déclaré l'AMPTP dans un communiqué.

"Pour SAG-AFTRA, affirmer que nous n'avons pas répondu aux besoins de ses membres est au mieux fallacieux ", a ajouté l'AMPTP.

Plus tôt dans la journée de lundi, SAG-AFTRA, qui représente plus de 160 000 acteurs, cascadeurs et autres, a publié une liste détaillée de ses propositions et de ce qu'elle considère comme les réponses des studios, sous le titre "Nous nous battons pour la survie de notre profession".

Parmi ces propositions, SAG-AFTRA demande une augmentation générale des salaires de 11 % au cours de la première année du contrat, afin de tenir compte de l'inflation. Selon le syndicat, les studios ont répondu par une offre de 5 %.

"Nous avons progressé sur certains points, mais dès le premier jour, ils n'ont pas voulu s'engager de manière significative sur les questions les plus importantes", a déclaré la SAG-AFTRA.

Les acteurs ont rejoint les membres de la Writers Guild of America (WGA), qui s'est mise en grève le 2 mai après avoir échoué à conclure un accord avec l'AMPTP.