Les studios hollywoodiens devraient conserver le droit de former des modèles d'intelligence artificielle basés sur le travail des scénaristes, selon les termes d'un accord de travail provisoire entre les deux parties, a rapporté le Wall Street Journal mardi, citant des personnes familières avec la situation.

Les scénaristes en sortiraient également avec une victoire importante, la garantie qu'ils seront crédités et rémunérés pour le travail qu'ils effectuent sur les scénarios, même si les studios s'appuient en partie sur des outils d'intelligence artificielle, d'après le rapport.

Les dirigeants du secteur du divertissement ne voulaient pas renoncer au droit de former leurs propres outils d'IA à partir de scénarios de films et de séries télévisées, car ils pensaient que les plateformes technologiques d'IA formaient déjà leurs propres modèles à partir de ce type de matériel, selon le WSJ.

La Writers Guild of America (WGA) et l'Alliance of Motion Picture and Television Producers n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

La WGA, qui représente environ 11 500 scénaristes de cinéma et de télévision, a conclu dimanche un accord préliminaire de trois ans avec les principaux studios. L'accord doit encore être approuvé par la direction et les membres du syndicat.

L'accord devrait mettre fin à l'une des deux grèves qui ont interrompu la plupart des productions cinématographiques et télévisuelles et coûté des milliards à l'économie californienne.

Le syndicat des acteurs et des interprètes est toujours en grève. Leurs revendications sont similaires à celles des scénaristes, notamment des salaires plus élevés et une protection contre l'utilisation de l'IA.

Ouvrant la voie à un nouvel arrêt de travail à Hollywood, les acteurs de jeux vidéo et les artistes de la capture de mouvements ont voté lundi en faveur d'une grève en cas d'échec des négociations sur un nouveau contrat de travail. (Reportage de Samrhitha Arunasalam à Bengaluru ; rédaction de Shounak Dasgupta)