Les supermarchés Migros se dirigent vers des chiffres rouges

Zurich (awp) - Les supermarchés Migros, coeur de métier du géant orange, se dirigent vers les chiffres rouges. Selon la Sonntagszeitung, seules les affaires annexes de la Migros marchent encore bien. Ces mauvais chiffres seraient à l'origine du départ, fin avril 2023, du patron Fabrice Zumbrunnen, annoncé au début de la semaine écoulée.

Selon le dominical, le géant orange affichera probablement un chiffre d'affaires en hausse en 2022, mais surtout grâce à ses activités annexes comme le voyagiste Hotelplan, la Banque Migros, les stations-service Migrol et les centres de médecine dentaire.

Bénéfice net attendu en recul

Le bénéfice net devrait "nettement" reculer, selon le journal. Ce sera dû à la baisse des chiffres d'affaires et des bénéfices des supermarchés. Trois coopératives régionales (Zurich, Tessin et Valais) inscriraient même des chiffres en partie nettement déficitaires. Bâle, Vaud, Genève, Neuchâtel-Fribourg échapperaient au rouge, mais en partie seulement grâce à des recettes secondaires.

La Coopérative Aare (Berne, Soleure et Argovie) n'affichera un bénéfice que grâce à la vente d'immeubles et de participations. Toujours selon le journal dominical, seuls les supermarchés des coopératives Suisse orientale et Lucerne inscriront des bénéfices conséquents.

Dans l'ensemble, le bénéfice d'exploitation des dix coopératives aura reculé de jusqu'à 40% cette année. Si on déduit les nombreux effets non récurrents, la baisse serait même de près de 60%. Si cette tendance devait perdurer, la Fédération des coopératives Migros craint des chiffres négatifs dans le coeur de métier avec les supermarchés.

Départ de Zumbrunnen forcé

Au vu de l'inflation élevée attendue l'an prochain, la situation devrait encore se détériorer. Selon la Sonntagszeitung, le patron Fabrice Zumbrunnen voulait reprendre les choses en main et faire réaliser des économies aux coopératives régionales, qui échappent largement à l'influence de la centrale à Zurich mais il n'y est pas parvenu.

La NZZ am Sonntag écrit pour sa part que le départ de M. Zumbrunnen n'est pas volontaire. Il aurait été poussé à la porte par des milieux proches de l'administration du géant orange. Il se serait principalement fait des ennemis des influents directeurs des coopératives régionales.

hr/rp