Les supermarchés Sainsbury's dans le rouge en 2020

Londres (awp/afp) - Les supermarchés britanniques Sainsbury's sont tombés dans le rouge avec une perte nette part du groupe de 287 millions de livres lors de l'exercice 2020-2021. Les chiffres rouges illustrent les surcoûts entraînés par la pandémie de coronavirus, notamment les équipements de sécurité.

En 2019-2020, le groupe avait dégagé un bénéfice net part du groupe de 129 millions de livres, d'après un communiqué mercredi. Le chiffre d'affaires n'a progressé que de 0,2% à 29 milliards de livres sur l'exercice achevé début mars, à cause de l'effondrement des ventes de carburant en raison des multiples confinements, ce qui a quasi annulé la hausse des ventes d'épicerie et alimentation, les consommateurs ayant été amenés à cuisiner chez eux plus qu'à l'ordinaire.

Les comptes du groupe ont été grevés par 485 millions de livres de coûts directement liés au Covid-19, explique le groupe. "L'alimentation et la division Argos (d'équipements ménagers et bureautiques) ont enregistré des ventes en hausse mais le coût de la sécurité sanitaire pour les employés et les clients a été élevé", constate le directeur général Simon Roberts, cité dans le communiqué.

Sainsbury's avertit de "comparaisons difficiles à venir sachant que les clients vont normaliser leur comportement" en consommant moins chez eux "et nous restons prudents pour les perspectives de cette année", conclut le groupe.

Côté prévisions, le groupe s'attend à ce que son bénéfice sous-jacent avant impôts pour l'année fiscale qui se terminera en mars 2022 dépasse le niveau de mars 2020, soit avant la pandémie, qui s'élevait à 586 millions de livres et se dit "à l'aise avec le consensus des prévisions d'analystes de 620 millions de livres".

La chaine de distribution indique par ailleurs qu'elle augmente son objectif de réduction de dette à 950 millions de livres en 4 ans, contre 750 millions auparavant et qu'elle prévoit de verser un dividende qui s'élève à 10,6 pence pour l'année entière.

Le titre reculait de 2,19% à 236,80 pence vers 11h10.