Les surfaces de blé et de colza en Inde augmentent de 15 % en raison de la hausse des prix

Une hausse de la production de blé en Inde, deuxième producteur mondial de cette denrée de base, pourrait aider New Delhi à faire baisser les prix et à reconstituer les stocks qui sont tombés à leur plus bas niveau depuis plusieurs années.

Une hausse de la production de colza pourrait aider le plus grand importateur mondial d'huile comestible à réduire ses achats à l'étranger d'huile de palme, de soja et de tournesol.

Le blé était planté sur 10,1 millions d'hectares au 18 novembre, en hausse par rapport aux 8,8 millions d'hectares de l'année dernière, selon les données provisoires publiées par le ministère de l'agriculture et du bien-être des agriculteurs.

L'Inde ne cultive qu'une seule récolte de blé par an, avec des semis en octobre et novembre, et des récoltes à partir de fin février.

L'Inde a été contrainte d'interdire les exportations de cet aliment de base en mai de cette année, après qu'une hausse soudaine des températures en mars ait réduit le rendement des cultures.

Malgré l'interdiction, les prix du blé ont atteint un niveau record, ce qui a incité le gouvernement à envisager des mesures telles que le déblocage des réserves de l'État sur le marché libre et la suppression de la taxe de 40 % sur les importations afin de refroidir les prix.

La superficie cultivée en colza, le principal oléagineux semé en hiver, était de 6,3 millions d'hectares, en hausse par rapport aux 5,5 millions d'hectares de l'année dernière.

Les agriculteurs ont étendu la surface de plantation car les rendements du blé et du colza ont bondi au cours des dernières saisons, et les prix des cultures concurrentes telles que le pois chiche ont stagné, a déclaré Ashwini Bansod, responsable de la recherche sur les matières premières chez Phillip Capital India Pvt Ltd.

"Les superficies consacrées au blé et à la moutarde devraient augmenter au cours de la saison 2022/23", a-t-elle ajouté.

La superficie totale des cultures semées en hiver s'élevait à 26,9 millions d'hectares à la date de vendredi, soit plus que les 25,1 millions d'hectares de l'année dernière.

Les pluies tardives d'octobre ont augmenté les niveaux d'humidité du sol et ont aidé les agriculteurs à augmenter la superficie des cultures de blé, de colza et d'autres cultures, ont déclaré les producteurs.